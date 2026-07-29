Замість Меланії: Трамп з'явився на прощанні з сенатором Гремом у компанії іншої

З цією жінкою на публічних заходах президент США з'вляється не вперше

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Поки президент США Дональд Трамп відвідував церемонію прощання із сенатором Ліндсі Гремом і поводився досить дивно, увагу американських ЗМІ привернула несподівана деталь. Главу держави супроводжувала його особиста помічниця Наталі Гарп, тоді як дружина президента Меланія Трамп була відсутня.

Про це повідомляє британське видання Daily Express, яке опублікувало кадри від'їзду президентського кортежу з Білого дому. На фотографіях видно, як Гарп у чорній сукні сідає до автомобіля разом із Трампом перед поїздкою до Вашингтонського національного собору, де проходила жалобна церемонія.

Наталі Гарп. Фото: AARON SCHWARTZ/POOL/EPA/Shutterstock

Дональд Трамп. Фото: AARON SCHWARTZ/POOL/EPA/Shutterstock

Чому Меланія Трамп не була присутня на похороні, офіційно не пояснювали. Проте американські журналісти звернули увагу, що під час інших державних церемоній такого рівня перша леді зазвичай супроводжувала чоловіка. Зокрема, вона була поруч із ним на прощанні з колишнім президентом США Джиммі Картером на початку 2025 року.

Наталі Гарп уже давно вважають однією з найближчих соратниць Дональда Трампа. Під час його другого президентського терміну вона регулярно супроводжує його на офіційних заходах, робочих поїздках і публічних виступах. Минулого тижня її також бачили поруч із президентом під час церемонії зустрічі тіл американських військових, які загинули на Близькому Сході.

Дональд Трамп і Наталі Гарп. Фото: Getty Images

Останнім часом ім'я Гарп дедалі частіше з'являється в американській пресі. Причиною стала нова книга журналістів The New York Times Меггі Габерман і Джонатана Свона "Change of Regime: Inside Donald Trump's Imperial Presidency". Автори стверджують, що помічниця має значно більший вплив на президента, ніж вважалося раніше, і називають її однією з ключових фігур його нинішньої адміністрації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Іран після погроз Україні переключився на дружину Трампа. Відео "змови" злили в мережу.