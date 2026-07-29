Пляжний сезон в Одесі можуть закрити серед літа. Професор озвучив наслідки затоплення Golden Leo

У разі максимального витоку постраждати може вся екосистема узбережжя Одещини

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Якщо з затонулого судна Golden Leo буде значиий витік паливно-мастильних матеріалі в Одесі та області можуть закрити пляжний сезон щонайменше на кілька тижнів. Судно затонуло після ракетної атаки Росії.

Як пояснив "Телеграфу" декан факультету природничих наук НаУКМА, професор Євген Хлобистов, наразі пляжі Одеси працюють, тож він може обережно припустити, що наразі витоку не фіксується або він має незначні обсяги.

"Якщо уявити, що в акваторію моря буде вилив близько 100 тонн моторного палива і моторних мастил, то на тому пляжний сезон в Одесі та області буде завершено, як мінімум, до другої половини серпня. Судно треба підняти і транспортувати в безпечне місце", — наголосив експерт. Проте робити це потрібно з огляду на безпекову ситуацію та технічні можливості. Хлобистов припускає, що може знадобитись допомога інших країн Чорноморського басейну.

Що ж до забруднення Чорного моря, експерт акцентує — раптовим воно не стане. Проте, в разі максимального витоку, шкода буде завдана суттєва — і рибам, і дельфінам, і водоростям, і всій екосистемі Чорного моря вздовж Одеської області.

Витік, якщо і буде, буде поступовим, а не раптовим, і до катастрофічних наслідків не дійде. Екологічна шкода для акваторії Чорного моря – це питання обсягу та швидкості витоку забруднюючих речовин. При максимальному витоку будемо мати скорочення риб, втрату дельфінів, проблему з водоростями і всією екосистемою частини Чорного моря, практично, вздовж всієї Одеської області. Євген Хлобистов, декан факультету природничих наук НаУКМА

Отримати коментар Українського наукового центру екології моря по ситуації в Одесі отримати поки не вдалося, а в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН зауважили, що ризик для України залежить від того, чи буде витік, скільки витече пального та які будуть погодні умови. В мережі вже з'явились відео із кукурудзою на пляжах, припускають, що вона з корабля.

Що відомо про затонулий корабель

19 липня 2026 року судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау було атаковане російськими ракетами на виході з порту Чорноморськ із кукурудзою. В результаті удару загинули 10 людей. 26 липня суховантаж пішов під воду в Одеській затоці. На борту залишається приблизно 150 тонн палива, за оцінками місцевих ЗМІ, що загрожує узбережжю та пляжам Одеси.

Пожежа на суховантажному судні Golden Leo після удару Росії/ Фото: ВМС ЗСУ

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що запроваджений постійний моніторинг акваторії Чорного моря для оцінки можливого впливу інциденту на довкілля та безпеку судноплавства. І саме можливому витоку приділяють особливу увагу.

Територіальним громадам вздовж узбережжя Чорного моря доручено здійснювати постійний моніторинг за станом акваторії. Також уточнено наявні ресурси для оперативного реагування при виникненні навіть незначних проявів забруднення. Всі необхідні сили та засоби будуть невідкладно залучені для їх локалізації та ліквідації. Олег Кіпер, голова Одеської ОВА

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія намагається ударами по кораблях та Одещині заблокувати роботу зернового коридору. Наразі це вже частково спрацювало — страхування для суден дорожчає, а їхні власники уникають заходити в українські порти.