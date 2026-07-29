Шептался с Вэнсом и странно вел себя у гроба. Поведение Трампа на похоронах Грэма вызвало много вопросов

В сети обсуждают поведение президента США на похоронах Линдси Грэма

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В США прошла церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом, который внезапно умер после визита в Украину. На похоронах присутствовал президент США Дональд Трамп, поведение которого вызвало много вопросов у пользователей сети.

Как пишет издание Irish Star, в соцсетях обратили внимание, как Трамп небрежно похлопал по гробу с сенатором, уходя со сцены после 12-минутного выступления. Видео быстро завирусилось в сети и вызвало бурную реакцию.

Церемония прощания с Линдси Грэмом. Фото: Getty Images

В ролике видно, что политик подошел к гробу, на мгновение остановился и похлопал по нему дважды обеими руками. Затем он просто ушел и сел на свое место в первом ряду. Такое поведение Трампа назвали неуважительным:

Так делать нельзя — это чертовски странно и неуважительно.

Как будто он гладил собаку по голове. Так что это довольно символично.

Он может сделать что угодно неловким, просто что угодно.

Еще один момент, который привлек внимание пользователей, — это перешептывание Трампа с Джей Ди Вэнсом на этой церемонии.

Как пишет издание со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг, они обсуждали другого скорбящего во время церемонии. Специалист отметила, что, судя по всему, они говорили о неназванном участнике мероприятия, якобы характеризуя его как "властного".

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