Мобілізація чоловіків 50+ по-новому: в Україні хочуть змінити правила проходження ВЛК та не лише

Автор пропонує почати поетапне звільнення зі служби вже з 1 жовтня

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Поетапну демобілізацію чоловіків, старших за 50 років, та припинення їх призову на службу пропонують ввести в Україні. На порталі Кабінету міністрів подали відповідну петицію. Почати пропонують із 1 жовтня. В рамках звернення також закликали автоматично вважати частково придатними до служби чоловіків, старших за 55 років.

Як повідомляє "Телеграф", автор петиції Віктор Логвін наголосив — в Україні "чоловіки у віці під 60 це саме "люди похилого віку", та вони "потребують особливо виваженого підходу при вирішенні питань проходження військової служби".

Почати зміни пропонується із 1 жовтня — Міжнародного дня людей похилого віку. Впроваджувати демобілізацію автор пропонує поетапно, по віку мобілізованих, залежно від безпекової ситуації.

Таке рішення може бути реалізоване спочатку щодо чоловіків віком 59–58 років, 59–57 років, 59–55 років, 59-51 років залежно від можливостей держави. Віктор Логвін, в тексті петиції

Про демобілізацію чоловіків старших за 50 років - скриншот петиції

За словами автора, залучення чоловіків у 58-59 років до тривалих воєнних дій — безпрецедентне явище в історії.

Які зміни в ВЛК для категорії 55+

Автор звертається до Кабміну із пропозицією змінити порядок проходження військово-лікарської комісії для громадян, старших за 55 років. "Вважаю доцільним, щоб громадяни віком від 55 років, навіть у разі визнання їх придатними до військової служби, за замовчуванням відносили до категорії обмежено придатних", — йдеться в петиції.

Нагадаємо — "обмежену придатність" скасували. Тепер ухвалюють рішення про повну придатність, повну непридатність або придатність до служби в конкретних тилових та забезпечувальних підрозділах, вочевидь автор має на увазі саме це.

Петиція була опублікована 28 липня. Є 91 день, щоб зібрати потрібні 25 000 підписів, аби Кабінет міністрів розглянув її. На момент написання матеріалу було 49 підписів.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу петицію, яка стосується мобілізованих старшого віку. Автор пропонує знизити граничний вік перебування на військовій службі до 55 років.