Красивий і отруйний: в Україні водиться незвичайний "металевий" метелик (фото)
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Яскравий зовнішній вигляд допомагає цьому уникати природних ворогів
На одному з лугів на Черкащині помітили незвичайного метелика з металево-зеленими крилами. І хоча на вигляд він виглядає казково, але насправді комаха є отруйною.
Відповідні фотографії були опубліковані у групі "Комахи України" у Facebook. Автор посту розповіла, що дивовижну знахідку їй вдалося виявити під час прогулянки ділянкою з диким різнотрав’ям у Жашківській громаді.
До об’єктиву українки потрапив незвичайний метелик — строкатка-пестрянка. Її головною особливістю можна назвати забарвлення — крила мають металевий синьо-зелений, майже бірюзовий відлив, на тлі якого яскраво виділяються насичено червоні округлі плями.
На сонці крила комахи можуть переливатись, створюючи ефект металевого блиску. Таким чином метелик виглядає майже як екзотичний.
Що відомо про цих метеликів
Забарвлення цих комах невипадкове — він попереджає птахів та інших хижаків, що його краще не чіпати. Річ у тому, що ці метелики містять природні токсичні речовини, які роблять їх неїстівними для багатьох тварин.
Однак для людини строкатка-пестрянка не є небезпечною. Вона не шкодить і не нападає на людей. Захист комахи діє тільки проти тих, хто намагається їх атакувати та з’їсти.
Найчастіше строкаток можна зустріти на квітучих луках, лісових галявинах та ділянках з різнотрав’ям, де вони харчуються нектаром рослин. Тому їх часто знаходять у місцях, які довгий час не косять.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній з областей помітили химерного метелика.