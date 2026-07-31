Красивий і отруйний: в Україні водиться незвичайний "металевий" метелик (фото)

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На одному з лугів на Черкащині помітили незвичайного метелика з металево-зеленими крилами. І хоча на вигляд він виглядає казково, але насправді комаха є отруйною.

Відповідні фотографії були опубліковані у групі "Комахи України" у Facebook. Автор посту розповіла, що дивовижну знахідку їй вдалося виявити під час прогулянки ділянкою з диким різнотрав’ям у Жашківській громаді.

До об’єктиву українки потрапив незвичайний метелик — строкатка-пестрянка. Її головною особливістю можна назвати забарвлення — крила мають металевий синьо-зелений, майже бірюзовий відлив, на тлі якого яскраво виділяються насичено червоні округлі плями.

Строкатка-пестрянка. Фото: "Комахи України" у Facebook

Строкатка-пестрянка. Фото: "Комахи України" у Facebook

На сонці крила комахи можуть переливатись, створюючи ефект металевого блиску. Таким чином метелик виглядає майже як екзотичний.

Строкатка-пестрянка. Фото: "Комахи України" у Facebook

Що відомо про цих метеликів

Забарвлення цих комах невипадкове — він попереджає птахів та інших хижаків, що його краще не чіпати. Річ у тому, що ці метелики містять природні токсичні речовини, які роблять їх неїстівними для багатьох тварин.

Однак для людини строкатка-пестрянка не є небезпечною. Вона не шкодить і не нападає на людей. Захист комахи діє тільки проти тих, хто намагається їх атакувати та з’їсти.

Найчастіше строкаток можна зустріти на квітучих луках, лісових галявинах та ділянках з різнотрав’ям, де вони харчуються нектаром рослин. Тому їх часто знаходять у місцях, які довгий час не косять.

Пестрянка. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній з областей помітили химерного метелика.