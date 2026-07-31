Укр

Красива и ядовита: в Украине водится необычная "металлическая" бабочка (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Редкий обитатель лугов привлекает внимание
Редкий обитатель лугов привлекает внимание. Фото Коллаж "Телеграфа"

Яркий внешний вид помогает этому виду избегать естественных врагов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

На одном из лугов в Черкасской области заметили необычную бабочку с металлически-зелеными крыльями. И хотя на вид она выглядит сказочно, но на деле насекомое является ядовитым.

Соответствующие фотографии были опубликованы в группе "Комахи України" в Facebook. Автор поста рассказала, что удивительную находку ей удалось обнаружить во время прогулки по участку с диким разнотравьем в Жашковской громаде.

В объектив украинки попала необычная бабочка — строкатка-пестрянка. Ее главной особенностью можно назвать окрас — крылья имеют металлический сине-зеленый, почти бирюзовый отлив, на фоне которого ярко выделяются насыщенно-красные округлые пятна.

Строкатка-пестрянка
Строкатка-пестрянка. Фото: "Комахи України" в Facebook
Строкатка-пестрянка
Строкатка-пестрянка. Фото: "Комахи України" в Facebook

На солнце крылья насекомого могут переливаться, создавая эффект металлического блеска. Таким образом бабочка выглядит почти как экзотическая.

Строкатка-пестрянка
Строкатка-пестрянка. Фото: "Комахи України" в Facebook

Что известно об этих бабочках

Окрас этих насекомых неслучаен — он предупреждает птиц и других хищников, что его лучше не трогать. Дело в том, что эти бабочки содержат природные токсичные вещества, которые делают их несъедобными для многих животных.

Однако для человека строкатка-пестрянка не опасна. Они не жалят и не нападают на людей. Защита насекомого действует только против тех, кто пытается их атаковать и съесть.

Чаще всего строкаток можно встретить на цветущих лугах, лесных полянах и участках с разнотравьем, где они питаются нектаром растений. Потому их нередко находят в местах, которые долгое время не косят.

Пестрянка
Пестрянка. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одной из областей заметили причудливую бабочку.