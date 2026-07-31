Красива и ядовита: в Украине водится необычная "металлическая" бабочка (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Яркий внешний вид помогает этому виду избегать естественных врагов
На одном из лугов в Черкасской области заметили необычную бабочку с металлически-зелеными крыльями. И хотя на вид она выглядит сказочно, но на деле насекомое является ядовитым.
Соответствующие фотографии были опубликованы в группе "Комахи України" в Facebook. Автор поста рассказала, что удивительную находку ей удалось обнаружить во время прогулки по участку с диким разнотравьем в Жашковской громаде.
В объектив украинки попала необычная бабочка — строкатка-пестрянка. Ее главной особенностью можно назвать окрас — крылья имеют металлический сине-зеленый, почти бирюзовый отлив, на фоне которого ярко выделяются насыщенно-красные округлые пятна.
На солнце крылья насекомого могут переливаться, создавая эффект металлического блеска. Таким образом бабочка выглядит почти как экзотическая.
Что известно об этих бабочках
Окрас этих насекомых неслучаен — он предупреждает птиц и других хищников, что его лучше не трогать. Дело в том, что эти бабочки содержат природные токсичные вещества, которые делают их несъедобными для многих животных.
Однако для человека строкатка-пестрянка не опасна. Они не жалят и не нападают на людей. Защита насекомого действует только против тех, кто пытается их атаковать и съесть.
Чаще всего строкаток можно встретить на цветущих лугах, лесных полянах и участках с разнотравьем, где они питаются нектаром растений. Потому их нередко находят в местах, которые долгое время не косят.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одной из областей заметили причудливую бабочку.