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Комаха-робот? В Тернополі помітили "металевого" червонокнижного вусача (фото)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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Автор
Цей вид занесений до Червоної книги України Новина оновлена 27 липня 2026, 21:31
Цей вид занесений до Червоної книги України. Фото Колаж "Телеграфу"

Комаха полюбляє вербні зарості поблизу водойм

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В Тернопільській області виявили рідкісну червонокнижну комаху. Нею виявилась пижмиця пахуча або вусач мускусний, який має незвичайне металеве забарівлення та характерні вуса.

Про це пишуть в одному з місцевих пабліків. Варто зазначити, що свою назву вона також отримала за запах, що виробляють спеціальні залози для відлякування хижаків.

"На Тернопільщині помітили рідкісного вусача мускусного – жука, занесеного до Червоної книги України. Комаха має яскравий металічний блиск і характерний мускусний аромат, який виробляють спеціальні залози", — йдеться в повідомленні.

Пижмиця пахуча
Пижмиця пахуча

Що відомо про цю комаху?

Пижмиця пахуча або вусач мускусний (Aromia moschata) — вид жуків з родини Скрипунових. Науковий латинізований видовий епітет "moschata" походить від давньогрецького "μόσχος" — "мускус". Український епітет "пахуча" є традиційною назвою, утворений від "пахнути", що пов'язано із пахучими захисними виділеннями імаґо із запахом мускусу. У літературних джерелах можна знайти й інші в назви:

  • козак пахущик;
  • табачник;
  • пахущик вербовий;
  • верб'янка;
  • козулька пижм'ячка;
  • пижмак пахущий;
  • вусач пижмовий вербовий;
  • вусач мускусний.
У самців вуса можуть бути у два рази довші за тіло
У самців вуса можуть бути у два рази довші за тіло

Назва "вусач мускусний" є русизмом, що у другій половині ХХ століття замістила питомо українські. Заміщення українських назв російськими відбулось через внесення виду до ІІ, ІІІ і IV видань Червоної книги України саме під російською назвою "Вусач мускусний". Вживання назви "вусач мускусний" є небажаним в українській номенклатурі, на заміну якого було запропоновану сучасну адаптацію низки традиційних українських назв — "Пижмиця пахуча".

Пижмиця пахуча на Тернопільщині
Пижмиця пахуча на Тернопільщині

Чисельність популяції пижмиці пахучої оцінюється близько 10 особин на 1 кілометр річкової долини. В Україні Пижмиця пахуча є звичайним, подекуди — масовим видом, розповсюдженим по усій території країни. Вид тяжіє до річкових заплав вкритих вербовими лісами.

Цікаво, що секрет з характерним мускусним запахом виробляється в грудних залозах і виводиться через отвори, розташовані поблизу з'єднання задніх лап. Сучасні дослідження свідчать, що у ньому, серед інших, є один з найважливіших ароматизаторів у парфумерії.

Пижмиця пахуча на Тернопільщині
Пижмиця пахуча на Тернопільщині

Пижмиця пахуча занесена до II (1992 р.), III (2009 р.), IV (2021 р.) виданнів Червоної книги України. При цьому на глобальному рівні вид не потребує охорони і у переліках Міжнародного союзу охорони природи зазначений у категорії LC — "найменша загроза".

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Теги:
#Червона книга #Тернопільщина #Комаха #Жуки