Плюнув в обличчя сусідці біля під'їзду і заплатить смішний штраф: скільки коштує образити людину

Хуліган все ж поплатився за злочин, але відбулося це у дивний спосіб

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У Харкові чоловік нецензурно висловлювався на адресу сусідки, а потім плюнув їй в обличчя. Потерпіла довела справу до суду, але справжнім покаранням для хулігана неочікувано став не сам штраф, а судовий збір.

Докладніше про дивний вирок Шевченківського районного суду Харкова і неочікувану кінцівку історії розповість "Телеграф".

Інцидент стався пізно ввечері біля одного з під'їздів на проспекті Перемоги. За матеріалами справи, чоловік голосно лаявся, чіплявся до перехожих, а під час конфлікту плюнув в обличчя жінці.

Дії порушника зафіксувала бодікамера поліцейського. Цей запис, а також пояснення потерпілої були долучені до матеріалів справи та стали доказами під час розгляду.

Вкрай неприємна ситуація

Сам обвинувачений до суду не прийшов і жодних пояснень щодо своїх дій не надав. Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що його вина повністю доведена.

За такі дії чоловіка визнали винним у дрібному хуліганстві за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд призначив мінімальне передбачене законом покарання — штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто… 51 гривню.

Втім, найцікавішою деталлю цієї справи стала не сума самого штрафу. Разом із ним порушнику доведеться сплатити ще й судовий збір у розмірі 665,60 гривні.

Таким чином, судовий збір більш ніж у 13 разів перевищив суму адміністративного штрафу. У підсумку загальні витрати чоловіка становитимуть 716,60 гривні, хоча безпосереднє покарання за дрібне хуліганство виявилося символічним.

Справедливе покарання все ж наздогнало хулігана

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", штраф за сечовипускання у морі існує: скільки доведеться платити.