Хотіла і квартиру, і спадщину: як одна заява позбавила жінку виплат за загиблого воїна

Суд визнав поведінку жінки неприпустимою суперечністю

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Полонський районний суд Хмельницької області ухвалив рішення у справі про спадок загиблого на війні захисника України. Феміда стала на бік брата воїна, а не колишньої дружини.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на матеріали справи. Жінка стверджувала, що розлучення було формальним, проте переконливих доказів не надала.

Мобілізований громадянин та позивачка одружилися у листопаді 2023 року. У лютому сім’я розпалася — подружжя офіційно розлучилося. За словами жінки, це було потрібно суто технічно: щоб вона могла сама, без присутності чоловіка, купити квартиру, яку до цього орендувала. При цьому її чоловік спеціально взяв відпустку, щоб особисто підписати заяву про розлучення. Крім того, він написав ще одну заяву, щоб розірвання шлюбу було проведено без його присутності. У лютому 2025 року воїн загинув на фронті.

Через тиждень після розлучення позивачка купила квартиру. У нотаріальному договорі вона власноручно підписала заяву, що на момент покупки не перебуває ні в яких сімейних відносинах — ні в офіційному шлюбі, ні в цивільному. Це дало їй право оформити нерухомість одноосібно, без згоди колишнього чоловіка. Суд звернув увагу, що через цей договір ексдружина не може претендувати на спадщину колишнього чоловіка, хоча жінка продовжувала стверджувати, що вони перебували у сімейних стосунках.

Рішення суду

Суд визнав таку поведінку неприпустимою суперечністю і став на бік брата загиблого. Саме він отримав офіційне повідомлення про загибель, займався похованням, а сам загиблий усі свої відпустки після розлучення проводив не з позивачкою, а з братом.

Позивачка намагається штучно змінювати правову природу своїх відносин із померлим залежно від того, що є для неї матеріально вигідніше: для купівлі квартири – стверджувати про відсутність сім’ї, а для отримання спадщини та державних виплат – стверджувати про існування шлюбу. Суд

Раніше повідомлялося, що матері загиблого воїна довелося доводити кровну спорідненість із сином у суді. Все через помилку у перекладі прізвища з російської мови.