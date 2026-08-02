Сделайте это в праздник 2 августа, чтобы привлечь финансовую удачу: главные запреты этого дня

В этот день не стоит ссориться

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В это воскресенье, 2 августа, по новоюлианскому календарю православные христиане в Украине чтят перенесение мощей святого первомученика и архидьякона Стефана. Он стал первым человеком, погибшим за христианскую веру после воскресения Иисуса Христа, поэтому Церковь называет его первомучеником.

Святой Стефан был одним из семи первых диаконов, которых апостолы избрали для служения христианской общине. Он проповедовал Евангелие, помогал нуждающимся и творил многочисленные чудеса. Его открытая проповедь вызвала негодование иудейских старейшин. Стефана обвинили в богохульстве и приговорили к избиению камнями.

Перед смертью он молился не только о себе, но и просил Бога простить своих убийц. Именно поэтому его считают примером подлинного христианского милосердия.

Традиции и приметы 2 августа

В народе этот день считался благоприятным для примирения. Если между родственниками или соседями продолжалась ссора, именно 2 августа пытались сделать первый шаг к пониманию, ведь верили, что искреннее примирение принесет мир в дом.

Утренний густой туман – до нескольких теплых и ясных дней.

Если пчелы рано возвращаются к ульям — скоро дождь.

Пауки активно плетут паутину – август будет сухим.

Многие росы на рассвете – осенью ожидали хороший урожай озимых.

Если ветер меняет направление несколько раз в день, погода в ближайшие дни будет неустойчивой.

Росса. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 2 августа

насмехаться над чужими ошибками — пренебрежение другими может вернуться к человеку собственными испытаниями;

отказывать в помощи обратившемуся с реальной просьбой — безразличие этого дня "закрывает двери" для милосердия;

начинать споры из-за наследства, земли или денег — конфликт, начатый в этот день, затянется надолго;

сплетничать — считается, что так можно отпугнуть финансовую удачу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будут отмечать украинцы в августе 2026 года. Мы подготовили календарь важных событий в последний месяц лета.