Магнітні бурі 4-5 серпня. Прогноз сонячної активності в Україні на вівторок та середу

Якою буде сонячна активність найближчими днями

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Геомагнітні коливання, спричинені спалахами на Сонці, нерідко погіршують самопочуття і настрій людей. Однак у перші дні серпня (4–5 числа) очікувати сильних потрясінь не варто — сонячна активність залишиться на помірному рівні.

Про це свідчать дані на спеціалізованому сайті meteoagent, який відстежує активність Сонця. Рівень геомагнітної активності оцінюють за допомогою планетарного K-індексу за шкалою від 0 до 9. Значення в межах 0-4 вказують на спокійний або слабкий стан поля, а позначка 5 і вище свідчить про початок магнітної бурі.

Прогноз сонячної активності на 4-5 серпня

Прогноз сонячної активності на 4-5 серпня

У вівторок, 4 серпня, К-індекс активності Сонця фіксується лише на рівні 3.3.

У середу, 5 серпня, К-індекс буде на рівні 1.7 – це незначна сонячна активність.

Потужні магнітні бурі часто б’ють по самопочуттю метеочутливих людей. У цей період можуть загострюватися хронічні хвороби та зростати рівень стресу. У такі моменти краще зменшити темп і прислухатися до свого організму.

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