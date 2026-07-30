Генератори купили, а паливо забули: сплив нюанс із підготовкою Дніпра до зими (документ)

Ситуація виявилася неоднозначною

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У Дніпрі підготували частину котелень до можливих відключень світла. Для цього на 84% об’єктів було встановлено генератори. Однак залишилося важливе питання — чим їх заправлятимуть?

Відповідні відповіді "Телеграф" отримав від різних департаментів Дніпропетровської міської ради та комунального підприємства "Коменергосервіс".

Як стало відомо, комунальне підприємство "Житлосервіс-Дніпро" встановило дизельні генератори, але в той же час у Департаменті житлового господарства заявили, що для нього витрати з міського бюджету на 2026 рік на придбання палива для резервних генераторів не були передбачені.

Відповідь Департаменту житлового господарства для "Телеграфа"

Водночас у Департаменті роботи з активами Дніпровської міськради зазначили, що він не є розпорядником даних про те, який відсоток котелень у місті обладнаний когенераційними установками, а також не володіють інформацією щодо забезпечення Дніпра водопостачанням та водовідведенням.

"Департаментом бюджетні кошти протягом 2026 року не виділялися та не витрачалися на закупівлю палива для резервних генераторів комунальних підприємств", — також йдеться у відповіді.

Відповідь Департаменту роботи з активами для "Телеграфа"

У департаменті з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики спершу продовжили термін розгляду запиту нашого видання у зв’язку з необхідністю пошуку інформації серед великої кількості даних.

Відповідь Департаменту з питань місцевого самоврядування для "Телеграфа"

Пізніше було надано більш детальну інформацію. Згідно з відповіддю Департаменту, комунальному підприємству "Водно-спортивний комбінат" з міського бюджету виділили та використали 63 тисячі гривень на закупівлю палива для резервних генераторів.

Крім того, заклади охорони здоров’я міста отримали 4 321,6 млн. гривень на придбання палива для резервних автономних джерел живлення..

Загалом за перші 6 місяців поточного року було витрачено 2,6 млн. гривень.

Окремо в департаменті знову підтвердили інформацію щодо КП "Жилсервіс-Дніпро" щодо 84% котелень та ТРП, які вже оснащені генераторами. Проте витрати на закупівлю палива для них у бюджеті не передбачено.

Відповідь Департаменту з питань місцевого самоврядування для "Телеграфа"

У свою чергу комунальне підприємство "Коменергосервіс" відмовилося надавати частину запитаної інформації. У КП обґрунтували свою відповідь тим, що підприємство відноситься до об’єктів критичної інфраструктури, а оголошення окремих даних може підвищити розвідувальні можливості Росії.

Також було наголошено, що підприємство є стратегічно важливим комунальним об’єктом, який включено до переліку об’єктів критичної інфраструктури сектору життєзабезпечення.

Відповідь КП "Коменергосервіс" для "Телеграфа"

Відповідь КП "Коменергосервіс" для "Телеграфа"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скандал із "мільйонами на віники" на Дніпропетровщині отримав продовження. Стала відома відповідь БЕБ.