Херсонщина вражає, Дніпро під загрозою: яким прифронтовим областям буде найважче взимку (інфографіка)

У більшості регіонів створили резерви для автономної роботи щонайменше на дві-три доби

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Генератори, Starlink, мобільні пункти та запаси пального щонайменше на кілька діб. "Телеграф" зібрав інформацію від прифронтових областей та з'ясував, що наразі найкраще пунктами незламності забезпечені жителі підконтрольної частини Херсонщини, у той час як найбільше їх невистачає на Дніпропетровщині.

Детальніше про те, яка загалом ситуація з пунктами незламності в Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській та Миколаївській областях перед зимою та можливими відключеннями світла — читайте нижче.

Херсонська область

Згідно з відповіддю на запит "Телеграфа" від Херсонської ОВА на неокупованій території Херсонщини підготовані 191 пункт незламності, з яких 154 діють та 37 готові до відкриття. Діючі пункти — стаціонарі. Також ДСНС області має 12 мобільних пунктів незламності у наметах, які можна швидко розгорнути.

"У місті Херсоні 20 опорних пунктів незламності працюють у режимі цілодобового чергування, за відсутності електро- та теплопостачання. Всі пункти незламності укомплектовані генераторами та мають 3 денний запас паливо-мастильних матеріалів", — конкретизують у відповіді ситуацію по обласному центру.

Відомо, що в 63 пунктах є дублюючі генератори, а 89 пунктів незламності, що підпорядковані військовим адміністраціям деокупованих населених пунктів обладнані фіксованим інтернетом через оптоволоконну мережу (PON), а також наявні 123 системи Starlink. Місто та область постійно під обстрілами, тож пункти незламності сезонності не мають.

З огляду на ситуацію — місце розташування пунктів не для широкого загалу, адже росіяни цілять спеціально в них, зокрема через удари КАБами призупинили роботу 25 пунктів — наразі їх перевели в статус "готові до відкриття". Зауважимо — наразі підконтрольна Україні територія — близько 28% області, здебільшого правобережна частина.

Скільки пунктів незламності - дані прифронтових областей/ Інфографіка "Телеграф"

Харківська область

На Харківщині станом на липень 2026 року облаштовані 826 пунктів незламності, з них 694 функціонують, а 132 готові до відкриття. Розгорнути їх можуть за 2 години з моменту надзвичайної ситуації. Стаціонарних з них — 810, а 16 — мобільні. Як повідомили в департаменті стратегічних комунікацій ХОВА, за готовність пунктів незламності відповідають балансоутримувачі — органи місцевого самоврядування тощо.

"Органами місцевого самоврядування забезпечено створення резервів пально-мастильних матеріалів, достатніх для безперебійної роботи генераторів протягом трьох діб з можливістю оперативного поповнення запасів", — йдеться у відповіді.

Дніпропетровська область

Пункти незламності, створені органами місцевого самоврядування на Дніпропетровщині, вирізняються тим, що вони всі є стаціонарними. Загалом пунктів незламності — 698, з яких приймають відвідувачів 307, а 391 — в режимі "готові до відкриття". В пунктах незламності є генератори, альтернативні джерела опалення, системи освітлення, мобільний зв'язок тощо. Запас паливно-мастильних матеріалів для автономного функціонування в зимовий період розрахований на понад 48 годин.

Сумська область

У Департаменті цивільного захисту населення Сумської ОВА повідомили, що загальна кількість облікованих пунктів незламності Сумщини — 446 одиниць, з них розгорнуті 428, в режимі "готовності до відкриття" ще 18 мобільних. З них — 12 наметів та шість особливих — 3 автомобілі підвищеної прохідності підрозділів ГУ ДСНС України у Сумській області, 1 мобільний пункт ГУ НП в Сумській області та 2 автобуси Сумської міської ради.

Вмістити всі пункти незламності можуть 42 500 людей. Питної води та паливно-мастильних матеріалів має вистачити не менше ніж на три доби. "Фактично розгорнуто 428: на базі будівель районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій та будівель місцевого самоврядування 376, на базі підрозділів ГУ НП в Сумській області 11, на базі підрозділів ГУ ДСНС України у Сумській області 35, на базі будівель закладів АТ "Укрзалізниця" 6", — йдеться у відповіді на запит. Знайти дані про розташування можна на "Дії".

Миколаївська область

Відповідно облаштованих пунктів незламності на Миколаївщині — 402, повідомили "Телеграфу" у департаменті соцзахисту населення Миколаївської ОВА, Вони створені силами органів місцевого самоврядування, державної влади, підприємств тощо.

"Суб’єктами, якими утворено пункти незламності, проводиться періодичний моніторинг матеріально-технічного забезпечення, придатності до роботи відповідного обладнання, передбаченого Порядком, а також створено запаси палива для роботи генераторів", — звітують в департаменті.

Чи готові прифронтові області до зимових викликів

Цікаво, що попри меншу кількість відкритих пунктів незламності, найкраще співвідношення між кількістю мешканців і наявними пунктами має деокупована частина Херсонщини — один пункт припадає приблизно на 700–900 людей. Це у кілька разів більше забезпечення, ніж в інших прифронтових областях.

Найбільше навантаження на мережу пунктів незламності має Дніпропетровщина — майже 5 тисяч людей на один діючий пункт. На Харківщині, Сумщині та Миколаївщині цей показник становить близько 2,5–3,5 тисячі людей.

Дані, які використовувались при розрахунках: актуальна чисельність населення в зазначених регіонах України становить: на деокупованій правобережній Херсонщині — близько 135–145 тисяч, на Миколаївщині — приблизно 1,15 мільйона, на Харківщині — біля 2–2,4 мільйона, на Сумщині — близько 1 мільйона, а на Дніпропетровщині — приблизно 3 мільйони жителів.

На момент публікації матеріалу відповідь на інформаційний запит від Запорізької обласної військової адміністрації "Телеграф" ще не отримав. Після надходження інформації матеріал буде доповнено.

Раніше "Телеграф" розповідав, що департамент роботи з активами Дніпровської міської ради не виділив грошей на пальне для резервних генераторів комунальних підприємств у 2026 році.