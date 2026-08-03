Слухала російську музику та лаялася на пляжі: як бешкетницю покарав суд

Жінці не вдалося уникнути відповідальності за свою поведінку

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На Черкащині жінка поплатилася за те, що слухала російськомовну музику, використовувала нецензурну лайку та порушувала громадський порядок на пляжі.

Докладніше про те, який вирок виніс суд за таку поведінку, розповість "Телеграф".

Інцидент стався 30 червня 2026 року близько 16:00 біля ставка "Скарбовий" у селі Матусів. Згідно з матеріалами справи, відпочивальниця голосно вмикала музику російською мовою та нецензурно висловлювалася на адресу людей, які перебували поруч.

Через її поведінку на місце викликали правоохоронців. Поліцейські склали щодо жінки адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

Рішення суду

Під час розгляду справи порушниця двічі не з'явилася до суду. Як зазначено у постанові, вона намагалася затягнути процес, сподіваючись, що спливуть строки притягнення до адміністративної відповідальності.

Постанови про її примусовий привід поліції виконати не вдалося, оскільки жінка була відсутня за місцем проживання та переховувалася. Втім, суддя звернув увагу, що така поведінка свідчить про умисне затягування судового розгляду.

Суд вирішив розглянути справу без присутності правопорушниці, щоб не допустити уникнення відповідальності. В результаті її визнали винною у дрібному хуліганстві. Їй призначили штраф у розмірі 85 гривень, який має бути сплачений до державного бюджету. Крім того, вона повинна сплатити 665,60 гривні судового збору.

У документі також зазначено, що якщо штраф не буде сплачений добровільно протягом 15 днів із моменту отримання постанови, під час примусового виконання його розмір подвоїться до 170 гривень.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", не лише Приходько з її "київською російською": які українські селебріті досі не перейшли на українську.