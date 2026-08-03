Мінус 17 кг за три місяці: гімнаст Верняєв розкрив секрет екстремального схуднення (відео)

Гімнаст поділився секретом екстремального схуднення

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Олег Верняєв — український спортсмен, олімпійський чемпіон та один із найтитулованіших гімнастів в історії України. Через стрес він набрав 17 кілограмів ваги, які потім довелося екстрено скидати, відмовившись від улюблених булочок та солодощів.

Про це Верняєв розповів у новому інтерв’ю на ютуб-каналі Слави Дьоміна. За словами спортсмена, він буквально пахав 24/7, щоб знизити вагу з 70 до 53 кг.

За три місяці я вже важив 53-52 кг. Так, я закрив ротік, почав пахати як кінь, прибрав усе солодке, булочки, булочку з сосискою — коротше, все-все прибрав. Просто тупо пахав 24/7 зізнався Верняєв

Спортсмен-чемпіон Олег Верняєв. Фото: скріншот із відео

Також спортсмен зазначив, що перші кілька кілограмів злетіли швидко, а згодом була невелика пауза.

А потім пішло-поїхало, і тіло згадало. Але через те, що я вже кілька разів так робив, зараз мені вже дуже важко скидати вагу підсумував олімпійський чемпіон

Що відомо про гімнаста?

Олег Верняєв — видатний український гімнаст, олімпійський чемпіон та срібний призер Ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро (у вправах на паралельних брусах та багатоборстві). Він також є чемпіоном світу, багаторазовим чемпіоном Європи та володарем Кубка світу, ставши першим українським гімнастом, який завоював цей трофей.

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