Умєров отримає нову роботу у секторі безпеки: чим він тепер буде займатись

Ще тиждень тому Зеленський визначив для нього інші пріоритети роботи

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Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова призначать головою Служби зовнішньої розвідки України. Він відповідатиме за роботу одного з ключових органів, який забезпечує державне керівництво інформацією про зовнішні загрози, діяльність іноземних спецслужб та безпекові процеси за межами України.

"Умєров Рустем буде і надалі координувати цю роботу і щоб у нього було більше можливості займатись саме такими питаннями, і дипломатією, і процесом перемовин і з США, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України", — сказав президент Володимир Зеленський після виступу про міжнародне співробітництво у сфері безпеки.

Ще тиждень тому Володимир Зеленський казав, що Рустем Умєров в РНБО зосередиться на комунікації з міжнародними партнерами, переговорах, розвитку співпраці між розвідувальними спільнотами України та союзників, реалізації програм, зокрема Drone Deals та української Антибалістичної програми "Фрея", а також що "Рустем Умєров отримав додаткові завдання в роботі з партнерами на Близькому Сході та в регіоні Затоки".

Чим займається Служба зовнішньої розвідки України

Служба зовнішньої розвідки України є розвідувальним органом, який діє за межами країни у сферах зовнішньої політики, економіки, військово-технічного розвитку, науки і технологій, інформаційної безпеки, екології та кібербезпеки.

Основне завдання СЗР — отримання, аналіз та передача розвідувальної інформації державним органам для ухвалення рішень у сфері національної безпеки.

Служба також:

виявляє зовнішні загрози національній безпеці України, зокрема у кіберпросторі;

проводить спеціальні заходи для протидії загрозам та розвідувально-підривній діяльності проти України;

бере участь у забезпеченні безпеки українських дипломатичних установ за кордоном;

сприяє контррозвідувальному забезпеченню закордонних представництв України;

бере участь у боротьбі з тероризмом, транснаціональною організованою злочинністю та іншими зовнішніми загрозами;

здійснює контроль у сфері міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання;

співпрацює з розвідувальними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.

Зауважимо, наразі Службою зовнішньої розвідки керує т.в.о. голови СЗР Олег Луговський, якого призначили на цю посаду 4 лютого.

Що відомо про Рустема Умєрова

Рустем Умєров народився в родині вихідців з Криму в Узбекистані. З 2006 року займався політикою в Криму, був дотичний до кількох фондів та компаній. З 2019 року — народний депутат України. У 2021 році нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, увійшов до делегації на переговорах з Росією. В 2022 році втратив мандат, а також був призначений на посаду голови Фонду державного майна України.

У 2023 був міністром оборони, секретарем РНБО став в липні 2025 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що прізвище Умєрова фігурувало у розслідуванні НАБУ та САП — операція "Мідас". Умєров відкинув звинувачення у зв'язках з Тимуром Міндічем.