Магнитные бури 4-5 августа. Прогноз солнечной активности в Украине на вторник и среду

Какой будет солнечная активность в ближайшие дни

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Геомагнитные колебания, вызванные вспышками на Солнце, нередко ухудшают самочувствие людей. Однако в первые дни августа (4–5 числа) ожидать сильных потрясений не стоит — солнечная активность останется на умеренном уровне.

Об этом свидетельствуют данные на специализированном сайте meteoagent, который отслеживает активность Солнца. Уровень геомагнитной активности оценивают с помощью планетарного K-индекса по шкале от 0 до 9. Значения в пределах 0–4 указывают на спокойное или слабое состояние поля, а отметка 5 и выше свидетельствует о начале магнитной бури.

Прогноз солнечной активности на 4-5 августа

Прогноз солнечной активности на 4-5 августа

Во вторник, 4 августа, К-индекс активности Солнца фиксируется на уровне 3.3.

В среду, 5 августа, К-индекс будет на уровне 1.7 — это незначительная солнечная активность.

Мощные магнитные бури часто бьют по самочувствию метеочувствительных людей. В этот период могут обостряться хронические болезни и расти уровень стресса. В такие моменты лучше снизить темп и прислушаться к своему организму.

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