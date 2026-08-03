Львівські курорти висихають: топ-3 локації, де ще можна купатися в спеку (карта)

Зібрали три популярні локації із цінами та умовами для відвідувачів

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Хвиля літньої спеки насувається на Україну і на Львівщині вже є наслідки — в Яворівському національному природному парку обмежили купання у рекреаційній зоні "Верещиця". На місці колись повноводного озера — болото. Все через тривалу спеку та відсутність достатньої кількості опадів. Та це не єдина можливість покупатись менше ніж за 20 км від Львова — підібрали для читачів три місця на різний гаманець.

Де відпочити на Львівщині біля води

Дикий відпочинок на пляжі: озеро Шутер (Суховоля)

В Суховолі кілька озер, проте найбільшу в мережі популярність має озеро Шутер. Рекомендують не очікувати сервісу, та все потрібне везти з собою — це по суті дикий пляж. Водночас на карті поруч є заклад харчування.

Озеро Шутер/ zaxid.net

Відпочинок на природній водоймі: "Львівська Швейцарія"

Готель "Львівська Швейцарія" пропонує не тільки номери — він розташований на березі озера. Знаходиться він біля Давидова. Тут облаштований піщаний пляж, альтанки з мангалом, а також можна привозити свою їжу. Працюють з 10 до 22. Ціни на вхід — з понеділка по четвер для дорослих та дітей від 120 см — 150 грн, п'ятинця та вихідні — 250 грн. По 150 грн платять проживаючі в готелі, учасники бойових дій та люди з інвалідністю.

Озеро "Бухти вікінгів": більше розваг

Озеро відпочинкового комплексу "Бухта вікінгів" — теж природне, тут облаштований піщаний пляж. Якщо проживати в будинку чи апартаментах, пляж — входить у вартість. На сайті закладу окремо зазначене, що вхід у воду пологий. Вхід на територію — 100 грн, користування пляжною зоною — 500 грн. В цей перелік входить купання в озері, дитяче містечко, душ та туалет.

Пляж комплексу "Бухта вікінгів"/ Фото з офіційного сайту

Що буде з озером Верещиця

Зауважимо, озеро на Яворівщині в такому стані щонайменше тиждень — "Телеграф" має знімок водойми у "Верещиці" датований 25 липня. На ньому вже видно, що озера немає, є поодинокі калюжі у багні. За словами співробітників, шансів, що озеро наповниться цього літа — немає.

Озеро у рекреаційній зоні "Верещиця" 25 липня/ Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, чим може обернутись для людини відвідування неперевіреного пляжу. Окрім бактерій, вода може приховувати чимало несподіванок.