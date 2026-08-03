"Допоможе не Starlink": як Україна може влаштувати пастку російським "Іскандерам" та С-400

Для протидії ворогу потрібно налагодити систему

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Один з найдієвіших варіантів захисту України від російських балістичних ракет є удари по пускових установках ворога. Проте їхнє знищення є складною задачею, у якій не достатньо мати далекобійні дрони.

Тут Україні може допомогти лише нарощування власних розвідувальних спроможностей та створення більш потужного озброєння. Про це "Телеграфу" сказали військові експерти.

Співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів, що для того, щоб зменшити можливості для запуску балістичних ракет противником, дуже важливо завчасно виявляти місця звідки завдаються удари. Для цього потрібні як розвідувальні дрони великого радіуса дії, так і власні розвідувальні супутники.

"Питання власне в тому, яким чином побачити запуск. Якими засобами розвідки? Чи це безпілотники, чи це космічна розвідка. Наступне питання — як швидко ця інформація може дійти до центрів ухвалення рішень. Тому що якщо це безпілотник, який працює онлайн — наш безпілотник, тобто це практично в режимі реального часу може відбуватися. От, але ми ж також добре розуміємо, що цей безпілотник не може бути непоміченим. То якщо там буде безпілотник, поки він буде, ця ракетна установка, очевидно, що нікуди не буде рухатися. Якщо ми кажемо про космічну розвідку, там питання в тому, знову ж таки, наскільки швидко ця інформація може бути передана нам. Тому що в нас супутникової розвідки, яка б могла в режимі реального часу давати інформацію, немає. Те, що надходить до нас від партнерів — це залежить від партнерів, швидкість передачі цієї інформації, яка затримка між отриманою інформацією і тим часом, коли вона надходить. А далі все це впливає на час, який прийде на ухвалення рішення", — сказав Мельник.

Наступне питання, за його словами, це чи є в України засоби, якими можна уразити цю пускову установку або на етапі руху, або розгортання чи підготовки до пуску. Адже це займає багато часу.

"Поки буде летіти туди безпілотник, її вже там тієї машини не буде, вона встигне відстрілятися і сховатися. Тому, очевидно, що з появою в України балістичного озброєння, мабуть, така опція з'явиться. Тому що, принаймні, один із тих елементів реагування скорочується навіть не в рази, а в десятки разів. Політ безпілотника — час, який йде польоту безпілотника і балістичної ракети — це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Тобто маючи комплекс: засоби космічної розвідки, визначення, швидкість передачі і засоби негайного реагування на це — свою балістику, очевидно, що це внесе суттєві корективи в російську тактику застосування їхньої балістики по Україні", — вказав Мельник.

На думку експерта, якщо з'явиться можливість використовувати Starlink над Росією, це допоможе активніше знищувати пускові установки росіян. Завдяки цій системі зв'язку можна влаштовувати пастки для російських військових.

"Були випадки, як ми знаємо, коли українські Сили оборони просто робили неймовірні речі, підловлювали А-50, за один раз було збито кілька літаків Су-34, Су-35. На чому їх підловлювали? На тому, що вони ходили по якихось стандартних маршрутах. Тоді можна, якщо бачити, що вони час від часу використовують один маршрут, тоді можна влаштувати пастку. Так само з їхніми "Іскандерами". Так, вони міняють позиції, але я не думаю, що там щоразу нова позиція. Тобто є кілька позицій з географічною прив'язкою, з яких вони час від часу пускають, то теоретично там, можна їх підловити. І тут якраз Starlink — це можливість управління засобом ураження, якщо ми говоримо про безпілотник чи крилату ракету, до моменту, коли ця ціль з'явиться вже в полі зору оператора. Тому що з балістикою — там значно простіше, тобто маючи точні координати, можна, як є цей вислів: "Вистрілив і забув", — зазначив Мельник.

Олексій Мельник

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що ЗСУ і так бачать, звідки запускаються балістичні ракети по Україні. Тут на перший план виходить час реакції на загрозу.

"Коли ракета стартує, ми чудово знаємо, звідки вона стартонула. Тут питання, скільки є часу на реагування. "Іскандер" піднімається високо вгору, там більше сотні кілометрів, летить по балістичній траєкторії, тому час підльоту — це 10–15 хвилин, дивлячись звідки вона полетіла. Коли стартують С-400, зенітна ракета, яку використовують як балістичну ракету, то час підльоту складає менш ніж дві хвилини. Тому просто можна не встигнути відреагувати. С-400 може літати на декілька кілометрів до 10. Тобто вона не набирає великої висоти. Тому її можна побачити вже через декілька секунд, за 30–40 секунд після старту. А до підльоту залишилось ті самі 30–40 секунд. Можна просто не встигнути зреагувати" — розповів Гетьман.

За його словами, боротись з самими пусковими установками дуже важко. Хіба що диверсіями або за допомогою "партизанських рухів" на території РФ.

"Ніяк з ними не можна боротися. Ну просто ніяк. Тільки диверсійними засобами і тільки, може, партизанськими рухами. Чому? Тому що коли вона (пускова установка — ред.) не є активною, це звичайний транспортний засіб, який просто рухається. Її можна фанерою обклеїти, і вона буде виглядати з супутника чи з літаків далекої радіолокаційної розвідки як звичайна фура, простіше кажучи. А так, поки вона вимкнена, вона ніяк себе не проявляє" — зазначив Гетьман.

Олексій Гетьман

На його думку, навіть розблокування Starlink над Росією не усуне балістичну загрозу для України. Оскільки виявляти звідки запускаються ракети ЗСУ можуть і зараз.

"Ми й так можемо це розвідувати. Тоді ми просто будемо мати цю картинку в режимі онлайн, в режимі реального часу. В цілому, замасковані "Іскандери" можна вирахувати, бо там буде висіти наш дрон. Тому Starlink покращить, але ще раз: "Іскандер" — це пересувна пускова установка, її можна вирахувати, але це зробити складно. А коли вже здійснений пуск, там дві ракети зазвичай на цій пусковій установці. Поки долетить туди дрон, щоб знищити порожню пускову установку? Можна знищити, щоб було їх менше, але це вже буде пізно — ракета вже в повітрі" — сказав Гетьман.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти розповіли, як Україна буде змушувати Росію завершити війну.