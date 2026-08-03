Минус 17 кг за три месяца: гимнаст Верняев раскрыл секрет экстремального похудения (видео)

Гимнаст поделился секретом экстремального похудения

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Олег Верняев — украинский спортсмен, олимпийский чемпион и один из самых титулованных гимнастов в истории Украины. Из-за стресса он набрал 17 килограммов веса, которые потом пришлось экстренно сбрасывать, отказавшись от любимых булочек и сладостей.

Об этом Верняев рассказал в новом интервью на ютуб-канале Славы Демина. По словам спортсмена, он буквально пахал 24/7, чтобы снизить вес с 70 до 53 кг.

За три месяца я уже весил 53-52 кг. Да, я закрыл ротик, начал пахать как лошадь, убрал все сладкое, булочки, сосиску в тесте — короче, все-все убрал. Просто тупо пахал 24/7 признался Верняев

Спортсмен-чемпион Олег Верняев. Фото: скриншот из видео

Также спортсмен отметил, что первые несколько килограммов слетели быстро, а потом была небольшая пауза.

А потом пошло-поехало, и тело вспомнило. Но из-за того, что я несколько раз уже так делал, сейчас мне уже очень тяжело сбрасывать вес подытожил олимпийский чемпион

Что известно о гимнасте?

Олег Верняев — выдающийся украинский гимнаст, олимпийский чемпион и серебряный призер Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (в упражнениях на параллельных брусьях и многоборье). Он также является чемпионом мира, многократным чемпионом Европы и обладателем Кубка мира, став первым украинским гимнастом, завоевавшим этот трофей.

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