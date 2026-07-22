Викопав монету на своєму подвір'ї і заплатив 2500 грн штрафу: чому так сталося

Таку знахідку потрібно передати в музей, владі або установам, які зберігають історичні речі

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Старовинна монета, знайдена під час розкопок чи випадково на землі, може бути не просто цікавою знахідкою, а культурною цінністю. За законом такі предмети не можна залишати собі, адже незаконне привласнення історичних речей може призвести до відповідальності.

Відповідно до статті 193 Кримінального кодексу України, привласнення скарбу, який має історичну або культурну цінність, карається штрафом від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — це від 1700 до 2550 гривень. Також можливі громадські або виправні роботи.

За старовинну монету можна отримати покарання. Фото: ТСН

Водночас людина, яка знайшла таку річ і передала її державі, може отримати винагороду. Закон передбачає компенсацію у розмірі 20% від оцінної вартості предмета.

Якщо вам вдалося знайти старовинну монету чи інший предмет, який може мати історичне значення, варто звернутися до місцевих органів влади, музею або установ, які займаються збереженням культурної спадщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який штраф можна отримати за нескошену траву біля свого подвір'я.