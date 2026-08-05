Людина Садового чи просто "щасливчик"? Підрядник на 1,1 млрд втік з України перед арештом

Як фірма з сумнівною репутацією заробила на тендерах Львова

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Поки правоохоронці готувалися затримати директора ТОВ "Кавер Енерджі Плюс" Юрія Доманського, він спокійно перетнув український кордон і виїхав до Польщі. За кілька років його компанія отримала понад 1,1 млрд грн державних і комунальних підрядів, з яких понад 527 млн грн — від підпорядкованого Андрію Садовому "Львівтеплоенерго". Тепер слідство підозрює фірму у завищенні вартості робіт, відмиванні понад 125 млн грн та використанні мережі фіктивних компаній. Але головне питання залишається відкритим: хто відповість із чиновників, які роками приводили цього підрядника до бюджетних грошей?

Хто допоміг бізнесмену та чому посадовці міськради, які підписували мільйонні контракти, досі лишаються в тіні – у матеріалі "Телеграфу".

"Натендерив" мільярд та втік

Львів’янин Юрій Доманський ще 14 червня, об 11:56, через пункт пропуску "Краківець" втік до Польщі. Певно, бізнесмен має неймовірну удачу, адже вже через 10 днів, 24 червня, Святошинський райсуд Києва задовольнив клопотання поліції про тримання його під вартою. Якби бізнесмен не втік, його б арештували.

Або Доманського про це попередили, або ж йому неймовірно щастить. І це щастя супроводжує його вже не перший рік. Адже так само вдало він брав участь у тендерах. Компанія "Кавер Енерджі Плюс", якою він керував і яка на 50% належала його матері, виграла тендери на 1,1 млрд грн.

З них близько 527 млн грн – від "дочки" Львівської міської ради "Львівтеплоенерго", 157,1 млн грн – від "Укренерго", і 115,3 млн грн – від КП "Зелене місто" (займається відходами та будує сміттєпереробний завод для Львова).

Участь ТОВ "Кавер Енерджі Плюс" у тендерах. Джерело - Opendatabot

Наприклад, торік компанія була єдиним учасником тендеру "Львівтеплоенерго" на розроблення проєктної документації "Реконструкція парового котла "Борзіг". Компанія надала "Львівтеплоенерго" рекомендацію від директора "Львівтеплоенерго" Олександра Одинця. У листі він написав, що рекомендує ТОВ "Кавер Енерджі Плюс" як висококваліфікованого та надійного підрядника.

Рекомендація від директора "Львівтеплоенерго" Олександра Одинця. Скриншот

Заступник Одинця Валентин Вольський, ймовірно, рекомендацію свого керівника взяв до уваги та підписав з "Кавер Енерджі Плюс" договір на 25,9 млн грн.

Графік виконання робіт за підписом Валентина Вольського. Скриншот

Однак назвати цю рекомендацію корисною важко. Принаймні, з погляду інтересів міста. Адже зараз керівник "Кавер Енерджі Плюс" підозрюється у відмиванні грошей, одержаних злочинним шляхом.

"Телеграф" ознайомився з матеріалами провадження №42026110000000275. Слідчі Нацполу вважають, що впродовж чотирьох років ТОВ вигравало тендери від "Львівтеплоенерго", "Львівводоканалу", "Львівобленерго", "Зеленого міста" та ін., але в актах виконаних робіт вказувало фальшиві дані. Вартість робіт завищували.

Серед цілої низки договорів, які виконували з порушеннями, правоохоронці визначили в тому числі й той самий договір на 25,9 млн грн, який уклав Вольський за рекомендацією Одинця.

"У актах приймання виконаних робіт за формою КБ-2в завищено вартість виконаних робіт та їх обсягів, а також вартість матеріалів, що підтверджується зіставленням первинної бухгалтерської документації, технічної документації та результатами економічного дослідження", – йдеться в матеріалах справи.

Гроші на рахунку "Кавер Енерджі Плюс" довго не зберігались. Їх перераховували на рахунки:

"Мокап",

"Львів-Буд 1",

"Екліпсаріс",

"Логікос",

"Убісофт",

"Магенто",

"Енергоконструкція",

"Дейтон Авто",

"Пайлком",

"Галексбуд",

"Аркатурабуд".

Ці компанії схожі на фіктивні підприємства, які слугували конвертаційним центром. Часто вони оформлені на підставних осіб. Наприклад, власниця "Екліпсаріс" – громадянка Узбекистану Мархаба Халілова. Вона типовий "дроп" (або номінал) – іноземка, яка погодилась оформити на себе токсичні українські компанії. На Халілову записали вже близько 70 різних ТОВок по всій країні.

За версією слідства, схема дозволила незаконно отримати 125,1 млн грн.

Втеча за 10 днів до арешту. Інфографіка "Телеграфу"

Хто може стояти за компанією

Доманський – керівник компанії, а офіційні власники – його матір Марія Доманська та партнер Роман Коцан. 63-річна жінка раніше бізнесом ніколи не займалась. Слідчі вважають, що вона може бути фіктивною власницею. Саме через неї передали підозру Юрію Доманському. При цьому до Коцана у правоохоронців, певно, зауважень немає.

До речі, у тендерах Доманський надавав як підтвердження наявності потужностей договір оренди контейнеровоза 1991 року випуску. Цей автомобіль належить Роману Коцану. За цим договором його ФОП мав отримувати щомісячно по 30 тис. грн.

Договір ТОВ "Кавер Енерджі Плюс" з ФОПом щодо оренди техніки. Скриншот

Найбільший тендер, який отримала ТОВка Доманського, – розроблення документації для реконструкції "Львівтеплоенерго" з розміщенням та підключенням 4-х когенераційних газопоршневих установок. Вартість цих послуг – 470,6 млн грн. Йдеться про установки, які КП отримало як допомогу.

Фрагмент договору "Львівтеплоенерго" з ТОВ "Кавер Енерджі Плюс" Юрія Доманського за підписом Олександра Одинця

На сторінці цього тендеру в системі Prozorro зазначено, що Західний офіс Держаудитслужби під час перевірки виявив порушення. Щоправда, які саме порушення, у повідомленні не зазначено. Договір підписав усе той же директор КП Олександр Одинець.

Тендер в системі Prozorro. Держаудитслужба виявила порушення. Скриншот

І якщо слідчі не помиляються і "Кавер Енерджі Плюс" дійсно вкрала та вивела частину виділених коштів, відповідальність за це має понести не лише директор ТОВки, але й очільник "Львівтеплоенерго", який підписував договори та давав рекомендації скандальній компанії.

А якщо згадати й про інші підряди компанії, то напрошується простий висновок: бізнес з сумнівною репутацією був улюбленцем місцевої влади на чолі з Андрієм Садовим. Чи міг мер Львова не знати про те, що його підлеглі зливають бюджети загальним обсягом 1,1 млрд грн в "один гаманець"? Якщо він досвідчений мер, то, очевидно, що знав… А що робив з цим знанням, то вже інше питання.

Від себе можемо додати, що спроба притягнути до відповідальності лише одного втікача-директора – це ілюзія правосуддя. Доки покарання не понесуть чиновники львівських КП, які власноруч підписували мільйонні договори й віддавали гуманітарні установки в руки сумнівних підрядників, подібні "схеми" на міських і державних бюджетах продовжуватимуть працювати під новими вивісками.

Далі буде, не перемикайтеся.