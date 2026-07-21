З цим паспортом можна вскочити у халепу: який документ не діє за кордоном і чому

В "Дії" дали пояснення українцям

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Закордонний паспорт у "Дії" не вважається в інших країнах офіційним документом. Використання цифрового документа за кордоном потребує окремого визнання його дійсності.

На це поскаржилася користувачка соціальної мережі Threads. Через таку ситуацію вона залишилася без вина.

"У мене є офіційна претензія до "Дії", – написала дівчина.

Вона розповіла, що намагалася купити вино на касі самообслуговування в Нідерландах. В цей час підійшов працівник магазину та попросив надати документ.

Коли українка показала йому закордонний паспорт в "Дії", чоловік відповів, що це лише фото, а для купівлі алкоголю потрібен справжній паспорт.

За її словами, дівчина сказала: "Це майбутнє. Просто ви ще не готові". Але вино їй так і не продали.

Представник "Дії" прокоментував допис так:

"Цифрового закордонного паспорта в "Дії" недостатньо для пред'явлення за межами України. Використання цифрового документа за кордоном потребує окремого визнання його дійсності іншими країнами".

Водночас він пояснив, що уряд ухвалив постанову, яка забезпечує можливість використовувати цифрові документи у "Дії" за кордоном.

"Наразі наша команда разом із представниками іноземних держав працює над інтеграцією цього процесу. Після цього е-документами можна буде користуватися під час оформлення послуг і поза межами України", – додав співробітник сервісу.

Нагадаємо, паперовий ІПН тепер більше не обов’язково зберігати — він потрібен лише як підтвердження номера, якщо немає доступу до електронного варіанту. Зазвичай достатньо просто знати свій номер або користуватися "Дією".