У WhatsApp з’являються нові функції: одна може дратувати користувачів

Які нові функції додадуть у WhatsApp

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WhatsApp готує одразу кілька змін для групових чатів. Частина нових функцій уже доступна, а решта поступово з’являтиметься у користувачів.

Одне з оновлень стосується опитувань. Тепер у групі можна встановити термін, після якого голосування завершиться, а також зробити його анонімним. Крім того, автор опитування матиме 15 хвилин на редагування, якщо потрібно виправити помилку, як написали у "Iltalehti".

Ще одна нова можливість — згадати одразу всіх учасників групи за допомогою @all. Така позначка може бути корисною для важливих повідомлень, адже сповіщення отримають навіть ті користувачі, які вимкнули звук групового чату. Водночас це може дратувати тих, хто не хоче отримувати зайві повідомлення. У великих групах, де понад 32 учасники, використовувати @all зможуть лише адміністратори.

Нові функції у WhatsApp - коли з'являться. Фото: РБК-Україна

Також WhatsApp дозволить створювати нову групу на основі вже наявної. Це дасть змогу швидко перенести частину учасників в окремий чат, не додаючи їх по одному.

Окрім цього, месенджер уже додав кілька інших можливостей для груп. Зокрема, новим учасникам можна показувати історію повідомлень, користувачі можуть додавати власні позначки біля імен, а також створювати нагадування про події в чаті.

Нагадаємо, раніше "телеграф" писав про те, що в Україні може з'явитися додаток для пошуку "кохання" у потягах та не лише.