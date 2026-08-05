Українки за кордоном дивують європейців: хто справді має платити за каву

На Заході свої традиції, однак із деякими з них українки не згодні

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У Європі і не лише платити за каву навпіл чи окремо – це нормально та сучасно. Однак в Україні цей підхід, м’яко кажучи, не є популярним.

Українки, які були змушені залишити батьківщину через війну, поступово перевиховують чоловіків на Заході. Про це "Телеграфу" розповіла провідна експертка з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко.

За її словами, українські жінки не звикли до того, що вони платять за каву, коли їх запрошують чоловіки. У зв’язку з цим західноєвропейські чоловіки на побаченнях з українками зазвичай платять за все самі.

Зараз, на жаль, шкода, у зв'язку з війною дуже багато наших жінок живе за кордоном. І наші українські жінки не звикли до того, що вони сплачують за каву, коли їх запрошують чоловік. На заході, на жаль, це норма, тому що тут почався оцей рух фемінізму, "я сама", у нас рівні права. "І чому це ти будеш за мене сплачувати? Це що? Натяк на щось?" Мені здається, що наші українці перевиховали західноєвропейських чоловіків, які вже і самі сплачують, і навіть, ну, не мають гадки про те, що це може зробити жінка. І мені це здається нормальним. Мені здається не нормальним, коли жінка на це ображається. Наталія Адаменко

Адаменко підкреслила, що у діловому світі все інакше. Тут бізнеследі може сплатити рахунок сама, хоч і зустрічаються чоловіки, які наполягатимуть на тому, щоб заплатити за все.

Коли жінка запрошує чоловіка в ресторан або в кафе, це стосується, мені здається, тільки ділових стосунків. І безумовно, сплачувати може вона, платити за себе і за нього, тому що це не вона зі своєї кишені буде сплачувати, а та установа, від якої вона з ним спілкується. Якщо це бізнеследі, то безумовно вона може заплатити й за того, кого вона запросила на ділову зустріч, на діловий обід, чи вечерю, чи каву. Наталія Адаменко

Наталія Адаменко/Фото: Відкриті джерела

Раніше Адаменко розповіла "Телеграфу", скільки зараз класти у конверт на весілля. Сума подарунка має залежати не лише від формату святкування, а насамперед від близькості до молодят та фінансових можливостей гостя. Але існує мінімально доречна сума.