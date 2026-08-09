Уособлення мудрості та багатства. Українці почали називати синів рідкісним ім'ям

Крилаті вислови найвідомішого Соломона в історії людства знають всі

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Серед незвичних імен, якими українці називали своїх синів у першому півріччі цього року — Соломон. Це біблійне ім'я опинилося на шостій позиції з десяти.

Про це свідчить інфографіка від Міністерства юстиції України. Найвідоміша людина з ім'ям Соломон — це цар Соломон (Шломо) — третій цар об'єднаного Ізраїльського царства (син царя Давида), який правив у X столітті до н. е.

Які імена українці обирають для своїх дітей у 2026 році. Інфографіка: Мін'юст

Він є уособленням абсолютної мудрості, справедливості та багатства у трьох світових релігіях (юдаїзмі, християнстві та ісламі, де він відомий як пророк Сулейман). Цар Соломон побудував Перший Єрусалимський храм, а його вислів "Усе минає, і це мине" та притча про "Соломонів суд" досі широко вживаються.

Цар Соломон

Ім'я Соломон має давньоєврейське походження. Воно походить від слова шалом (івр. שלום), що означає "мир" (у значенні "спокій", "відсутність війни"), або від слова шалем — "досконалий", "цілісний".

Зменшено-лагідний варіант імені Соломон

Сол,

Соломончик,

Соломоша,

Моня,

Монечка.

В англомовних країнах це ім'я стабільно входить до топ-500 за популярністю. Крім того, ім'я Соломон неймовірно популярне в деяких країнах Африки.

Для України воно є екзотичним та рідкісним. Цікаво, що жіночий варіант цього імені — "Соломія" дуже поширений у сучасній Україні. За підсумками першого півріччя 2026 року воно стало дев'ятим за популярністю.

Раніше "Телеграф" розповідав про інше рідкісне ім'я, яке набирає популярності в Україні — Ітан. Воно також має єврейське походження.