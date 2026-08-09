Бонусная сцена в новом "Человеке-пауке" выбесила украинцев (видео)

После долгого ожидания многие разочаровались

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Фильм "Человек-паук: Новый день", вышедший в прокат в Украине в конце июля 2026 года, оскандалился из-за бонусной сцены. Дело в том, что создатели киноленты добавили важный фрагмент после титров.

Все бы ничего, но они длятся 8-10 минут, и любителям спойлеров пришлось смотреть все это время на экранные надписи с именами создателей картины. Украинцам не понравился подход.

Те, кто досидел до абсолютной концовки нового "Человека Паука", увидели еще одну сцену. На кадрах показан экран смартфона с открытым приложением по поиску "Человека Паука". Сначала видно, что супергерой находится в Нью-Йорке, однако через несколько секунд система выдает ошибку, после чего метка появляется далеко за пределами планеты в глубоком космосе.

Разумеется многим не понравилось ждать 10 минут, чтобы узнать, что франшиза "Человек Паук" не закончена и будет новый эпизод. Украинка Анастасия рассказала, что в кинозале после этой сцены звучало много ненормативной лексики. Украинцы были явно не довольны таким решением создателей.

К слову, в сети также раскритиковали создателей фильма из-за сцены после титров. Также сообщается, что в некоторых кинотеатрах страны предусмотрели недовольство публики, а потому попросту перемотали титры до нужного фрагмента.

"Я, когда шла на "Человека Паука", уже была наслышана, что не стоит ждать сцены после титров. Мы с сестрой, наверное, были единственными, кто вышел из зала".

"Жизненно".

"У нас титры прокрутили, 30 секунд и эта сцена".

"Тоже на это повелись".

"А нам перемотали титры, чтобы мы долго не сидели".

"Парень из зала: "И ради этого я сидел?"

Видео после титров породило несколько фанатский теорий.

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Напомним, новый "Человек Паук" добавил российскую композицию в свой саундтрек. Это спровоцировало скандал после премьеры фильма.