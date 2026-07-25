Фільм про Роберта Бровді: хто із українських акторів зміг би зіграти "Мадяра"

Дізнайтеся, хто з українських акторів найкраще передасть характер і харизму воєначальника

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Якби про Роберта Бровді "Мадяра" вирішили зняти український художній фільм, найбільшим викликом став би вибір актора на головну роль. Образ одного з найвідоміших командирів сучасної України потребує не лише зовнішньої схожості, а й внутрішньої сили, харизми та вміння передати характер людини, яка щодня ухвалює надзвичайно складні рішення.

"Телеграф" вирішив запитати у штучного інтелекту, хто із українських акторів упорався б із цим завданням.

Одним із найцікавіших варіантів міг би стати Олексій Тритенко. Актор не з чуток знає, що таке військова служба, тому здатен передати фронтову атмосферу без штучного пафосу. До того ж він уже неодноразово доводив, що вміє однаково переконливо грати як драматичні, так і стримані емоційні сцени. Саме така природність могла б зробити образ "Мадяра" максимально правдивим.

Олексій Тритенко. Фото: інстаграм

Не менш вдалим вибором виглядає Андрій Самінін. Його екранні образи часто поєднують твердість, спокій і впевненість. Це той типаж актора, якому легко повірити в ролі командира, здатного швидко ухвалювати рішення, брати відповідальність і вести людей за собою навіть у найважчих ситуаціях.

Андрій Самінін. Фото: Інстаграм

Серед можливих кандидатів також називають Ахтема Сеітаблаєва. Він добре знає, як працювати з темою війни, адже не лише знімав відповідні фільми, а й сам неодноразово втілював на екрані сильних і принципових героїв. Його акторський досвід, харизма та вміння створювати глибокі образи могли б зробити історію "Мадяра" особливо переконливою.

Ахтем Сеітаблаєв. Фото: Інстаграм

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з зірок Голівуду ідеально б зіграв роль "Мадяра" у кіно. Серед можливих кандидатів називають одразу кількох зірок світового кіно.