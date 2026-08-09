Гроші більше не утікатимуть крізь пальці: 16 "золотих" правил від німців, як заощадити

Ключовим є дотримання правил в повсякденному житті

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Багато українців прагне заощадити гроші сімейного бюджету, але це не завжди вдається. Проте, щоб реалізувати цей задум потрібно в першу чергу звернути увагу на повсякденні дрібниці, які в сумі можуть мати вирішальне значення.

Про це пише німецьке видання RND. Зазначається, що існує щонайменше 16 правил економії.

Питання заощадження коштів є одним з тих, які багато людей ставлять собі майже щодня. Ці поради допоможуть збільшити ваш бюджет майже без зусиль.

Визначте мету заощаджень

Щоб знати, скільки грошей ви можете заощадити, вам потрібно знати, скільки грошей у вас є. План, який точно документує, скільки грошей є в наявності та на що вони витрачаються, допомагає визначити цілі заощаджень. У плані повинні бути перелічені як постійні витрати (оренда, електроенергія, інтернет і т.д.), так і змінні витрати (продукти, бензин, відвідування кіно чи ресторану тощо), і він повинен регулярно переглядатися.

Проведіть інспекцію витрат

Ретельний контроль за своїми фінансами зменшує імпульсивні покупки та непотрібні витрати. Безкоштовні мобільні додатки для заощаджень або бюджетування дозволяють швидко та легко відстежувати доходи та витрати. Ці додатки також допомагають вам визначити цілі заощаджень та проаналізувати ваші звички витрачання коштів.

Виключіть зайві витрати

Ця порада звучить очевидно, але її часто ігнорують. Якщо ви знаєте, скільки грошей витрачаєте щомісяця на кафе, вечірки чи квитки в кіно, легше скорочувати витрати. Наприклад, може бути корисним виділити один день на тиждень для певних розваг, таких як харчування поза домом або відвідування спа-салону. Також варто уникати імпульсивних покупок.

Перегляньте чинні контракти

Кожен, хто підписав контракт на телефонний зв’язок або інтернет кілька років тому, може платити вищу ціну, ніж з іншим постачальником або за іншим тарифним планом. Особливо варто регулярно перевіряти, чи ваші поточні контракти на мобільний зв’язок та інтернет все ще є найкращою пропозицією.

Скасуйте невикористані підписки

Netflix, Disney+, Sky, Spotify, Amazon Prime – для багатьох людей стрімінгові сервіси та онлайн-шопінг стали частиною їхнього повсякденного життя. Але цей комплексний пакет має свою ціну. Тому кожен, хто хоче заощадити гроші, повинен запитати себе, наскільки насправді важлива його підписка.

Робіть покупки розумно

Ще один простий трюк для контролю витрат – це старий добрий список покупок. Тут також дотримуйтесь принципу "купуйте лише те, що вам дійсно потрібно".

Приготуйте їжу самостійно

Ті, хто щодня обідає в офісі, можуть зменшити витрати, приносячи їжу з дому. Це суттєво знизить витрати.

Купуйте дешевші продукти замість брендових

Супермаркети знають, як їхні клієнти роблять покупки. Наприклад, поширеною практикою є розміщення дорожчих товарів на полицях на рівні очей, тоді як дешевші альтернативи зазвичай знаходяться на нижчих полицях.

Уникайте шкідливих звичок

Заощадження також означає обходитися без чогось, але це не обов'язково означає втрати. Ті, хто хоче кинути дорогі звички, такі як куріння чи алкоголь, можуть використовувати економію як додаткову мотивацію.

Продайте або обміняйте замість того, щоб викидати та купувати нове

Іноді можна заробити трохи грошей на речах, якими ви вже не користуєтесь. Якщо ви хочете розвантажити свою шафу, позбутися колекції DVD-дисків або викинути той запилений чайний сервіз на горищі, ви можете спробувати продати ці речі через популярні маркетплейси. І навпаки, там можна знайти вживані речі та купити їх дешевше, ніж у магазинах.

Для заощадження існують прості правила

Залиште машину на стоянці

Ті, хто відмовляється від використання автомобіля і натомість ходить пішки або їздить на велосипеді, заощаджують гроші та роблять корисне для себе та довкілля. Це ще більше актуально в часи стрімкого зростання цін на пальне.

Почніть спільне користування автомобілем з колегами

Тим, хто користується автомобілем або не може користуватися громадським транспортом, варто розглянути можливість спільного використання автомобіля. Просто домовтесь з колегами про дорогу в офіс.

Зробіть це самі

Принцип "Зроби сам" зараз у моді, і рідко буває більше стимулів робити щось самостійно, ніж обмаль грошей. Соціальні мережі сповнені так званих лайфхаків, які пропонують розумні і недорогі рішення повсякденних проблем.

Округліть суми покупок

Багато банків пропонують своїм клієнтам можливість автоматичного округлення платежів. Це, по суті, цифровий еквівалент складання грошей у скарбничку. З кожним платежем карткою суми округляються до найближчого значення і автоматично переказуються на ощадний рахунок.

Мінімізуйте покупки на виплат

Купівля на виплат або відкладення онлайн-платежів на пізнішу дату дуже зручна опція, особливо коли грошей обмаль. Однак це дозволяє заощадити лише обмежену суму і несе ризик швидкого накопичення боргів. Отже, купуйте лише тоді, коли можете собі це дозволити.

Запровадьте день без витрат

Спробуйте запровадити один день на місяць, коли взагалі не витрачаються гроші. З часом цю ідею можна розширити до кількох днів без витрат і заощадження стане звичкою.

В кінці місяця можна порівняти обсяги витрат та визначити, скільки коштів було зекономлено

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