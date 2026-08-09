Не выбрасывайте старый стул: его спинка может превратиться в 8 полезных вещей

Эти предметы помогут организовать пространство и добавить изюминку в дизайн

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Старый стул не обязательно сразу выбрасывать. Даже если он уже сломан, его деревянная спинка может обрести новую жизнь.

Из нее можно сделать вешалку, полку, органайзер или даже декоративный элемент. Для этого понадобится немного фантазии и несколько простых материалов. Детальнее об этом написали в los andes 142.

Что можно сделать со спинки стула

Вешалка для одежды

Закрепите спинку на стене и добавьте несколько крючков. Такая конструкция подойдет для прихожей и может стать частью винтажного или деревенского интерьера.

Держатель для фотографий

Между перекладинами можно натянуть веревку или проволоку и прикрепить к ней фотографии, листовки или записки.

Органайзер для ключей и почты

К спинке можно добавить небольшие полочки или контейнеры. Получится простое место для ключей, писем и прочих мелочей.

Доска для заметок

Спинку можно использовать в качестве основания для пробковой или магнитной доски. Такой вариант подойдет для рабочего стола или домашнего кабинета.

Вертикальный сад

На спинку можно закрепить небольшие кашпо с цветами или вьющимися растениями. Такая конструкция занимает мало места и подходит для балкона или террасы.

Держатель для полотенец

Достаточно добавить планку или несколько крючков, чтобы превратить спинку в держатель для полотенец в ванной или на кухне.

Полка или держатель для журналов

К деревянному основанию можно прикрепить небольшую полку или карман для журналов, книг или других вещей.

Изголовье для кровати

Если есть несколько одинаковых спинок, их можно соединить и использовать в качестве декоративного изголовья. Также подобным способом можно сделать спинку для садовой скамейки.

Как использовать спинку стула. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как старые футболки можно использовать повторно и превратить в полезные вещи для дома.