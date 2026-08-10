Гороскоп на 11 серпня: несподівані новини у Близнюків, удача на боці Скорпіонів

Відкриються нові перспективи і з’являться привабливі пропозиції

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"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 11 серпня. Цей день закликає всі знаки Зодіаку зберігати внутрішній спокій, уникати поспішних рішень у фінансах та спілкуванні, а також сфокусуватись на плануванні свого майбутнього.

♈️Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день вимагатиме від вас високої концентрації та лідерських якостей. Направте енергію, що б’є через край, на вирішення робочих завдань, що залежалися. Увечері обов’язково знайдіть час для повноцінного відпочинку.

♉️Телець (21 квітня — 21 травня)

Вдалий день для наведення ладу як у речах, так і в думках. Постарайтеся не вплутуватися в суперечки з близькими через дрібниці. Ваша прагматичність допоможе знайти вихід із будь-якої заплутаної ситуації.

♊️Близнюки (22 травня — 21 червня)

Завтра ви перебуватимете в центрі уваги та інформаційних потоків. Використовуйте цей час, щоб зміцнити корисні ділові контакти. Вечір принесе несподівані, але приємні новини.

♋️Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки рекомендують знизити темп і приділити час своєму здоров’ю. Намагайтеся уникати стресових ситуацій та імпульсивних покупок. Гармонію принесе затишний вечір у родинному колі.

♌️Лев (23 липня — 21 серпня)

Вам захочеться сяяти та демонструвати свої таланти навколишнім. Це чудовий момент, щоб заявити про себе на роботі чи творчості. Однак тримайте свої емоції під суворим контролем.

♍️Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сприятливий день для аналізу минулих помилок та довгострокового планування. Ваша природна уважність до деталей убереже від фінансових промахів. Не бійтеся просити допомоги близьких людей.

♎️Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День принесе багато спілкування та зустрічей зі старими друзями. Ви зможете легко знайти компроміс в будь-якій суперечці. Довіряйте своїй інтуїції під час прийняття важливих життєвих рішень.

♏️Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

На роботі перед вами відкриються нові привабливі перспективи та пропозиції. Всесвіт зараз повністю на вашому боці, тому сміливо просувайте свої ідеї. Увечері чекайте на приємний сюрприз в особистому житті.

♐️Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

День виявиться вкрай продуктивним, хоч і вимагатиме від вас метушні. Ви зможете блискуче показати себе у важливій справі та здобути авторитет. Усі витрачені завтра зусилля згодом обернуться успіхом.

♑️Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Ретроградні планетарні впливи зроблять цей день ідеальним для перегляду домовленостей. Не намагайтеся контролювати все навколо і дозвольте ситуації розвиватися природно. Увечері займіться наведенням затишку в оселі.

♒️Водолій (21 січня — 19 лютого)

Будьте гранично обережні в словах, тому що будь-яка дрібниця може перерости у сварку. Продумуйте кожен крок та не піддавайтеся на чужі провокації. Краще сфокусуйтеся на своїх особистих цілях та обов’язках.

♓️Риби (20 лютого — 20 березня)

Ваша інтуїція завтра загострена до краю, тому обов’язково дослухайтеся до неї. День підходить для творчої діяльності та духовних практик. Вечір подарує довгоочікуваний спокій та натхнення.