Якщо в "АТБ" раптово відключили світло: співробітник пояснив, що буде з чеком

Знеструмлення не паралізують роботу кас та терміналів

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Якщо в ході сканування чека в "АТБ" раптово зникло світло, процес продовжиться. На такий випадок мережа має альтернативні джерела живлення.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ". За його словами, в супермаркетах мережі встановлено джерела безперебійного живлення, тому каси продовжують працювати навіть у випадку відключення енергопостачання.

Крім того, раптове зникнення зв'язку та мобільного інтернету не зупиняє роботу терміналів та можливість розрахунку картою. За виключенням ситуацій, коли проблеми з боку самих банків.

Як насправді працює система відеоспостереження в "АТБ"

За словами співробітника "АТБ", за покупцями не стежать через камери з розпізнаванням облич та не передають дані охороні, як багато хто думає. При цьому загалом система відеоспостереження в "АТБ" присутня, камери є по всьому залу магазину.

Також охорона ніяк не реагує на покупців, які ходять залом, дивляться та мацають товар, але нічого не купують. Це право покупця, думка, що охорона може застосувати якісь "санкції" до таких людей — хибна, охорона не робить щодо них "нічого абсолютно", наголосив наш співрозмовник.

Як писав "Телеграф", співробітник "АТБ" розкрив секрет камер над касами. Все не так, як думає більшість.