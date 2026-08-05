Рятунок під час блекаутів: цей смартфон працює понад місяць без заряджання (ціна та фото)

Найсильнішою стороною новинки є її система живлення

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Китайський виробник смартфонів Poco представив смартфон, який може стати корисним рішенням в Україні під час відключень світла. Гаджет може працювати без підзарядки більше місяця.

Про це пише DakikHa. Йдеться про мобільний телефон під назвою Poco M8 Power. Його головною "фішкою" став акумулятор на 8000 мАг, який може забезпечити до 38 днів безперервної роботи (у режимі очікування).

Технічні характеристики Poco M8 Power:

Екран

Новий смартфон оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм Full HD+ із частотою оновлення 120 Гц. Для захисту екрана використовується захисне скло Gorilla Glass 7i, а для безпеки під екраном вбудовано сканер відбитків пальців.

Продуктивність

В основі пристрою лежить процесор Snapdragon 4 Gen 4. Poco M8 Power зможе також порадувати свого власника до 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення за допомогою карти microSD. В якості ПЗ використовується ОС Android 16 з фірмовою оболонкою HyperOS 3.

Живлення

Найсильнішою стороною Poco M8 Power є його система живлення, що підтримується провідною зарядкою потужністю 45 Вт та зворотною дротовою зарядкою потужністю 22,5 Вт. Ця ємність забезпечує до 28 годин відтворення відео, 14 годин ігор та 31 годину використання соцмереж.

Камери

Що стосується камер, то тут встановлена ​​50-мегапіксельна основна камера Light Fusion 400 та 8-мегапіксельна фронтальна камера.

Модель надійде у продаж вже в серпні і коштуватиме від 260 до 300 доларів (залежно від версії – 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті).

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