Мити під краном марно: як прибрати запах із кришок для консервації

Способи підходять навіть для найстійкіших ароматів

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Багато хто використовує банки та кришки для консервації роками. Саму банку помити легко, а от кришки часто надовго зберігають запах.

Різьба та внутрішня поверхня металевої кришки мають рельєфну структуру, у якій легко затримуються мікрочастинки продукту та його аромат. Звичайного миття під краном часто недостатньо, щоб повністю нейтралізувати запах, особливо якщо в банці зберігалося щось із сильним ароматом.

Декілька простих способів впоратися з неприємним запахом кришок навело німецьке видання Utopia.de. Усі вони базуються на продуктах, які майже напевно вже є на будь-якій кухні.

Як відмити кришки від неприємного запаху

Насамперед можна спробувати засіб для миття посуду. Його потрібно нанести на кришку й залишити на ніч. Уранці достатньо промити кришку чистою водою, щоб запах повністю зник.

Використана кавова гуща добре поглинає сторонні запахи. Посипте нею внутрішній бік кришки, залиште на ніч і промийте водою наступного дня. Такий спосіб добрий ще й тим, що це натуральний засіб для миття.

Фото згенероване ШІ

Позбутися неприємного запаху на кришках допоможе й оцет. Необхідно змішати в мисці 50 мл води та 50 мл оцту, занурити в розчин кришки й залишити на ніч. Уранці промити кришки чистою водою.

Також видалити неприємний запах допоможе сода. Її потрібно змішати зі столовою ложкою води, щоб утворилася густа паста. Отриманий засіб треба нанести на внутрішній бік кришки й змити водою за кілька годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко стерилізувати банки перед консервацією без каструлі та води.