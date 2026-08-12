Помидоры необычного цвета вырастила украинка: их сок тоже фиолетовый (фото)

Украинка показала темно-фиолетовые плоды со своих грядок

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Обычными помидорами уже никого не удивишь, но этот урожай точно привлекает внимание. Украинка показала у Threads плоды необычного сорта, которые имеют яркую особенность — цвет удивляет не только снаружи.

Речь идет о томатах сорта The Purple Tomato, также известном как Empress. На опубликованных фото спелые плоды имеют насыщенный темно-фиолетовый оттенок, причем необычный цвет сохраняется и внутри помидора.

Интересно, что поначалу плоды выглядят вполне привычно – они растут зелеными, как и большинство других помидоров. Однако по мере созревания под солнечными лучами их кожура постепенно меняет цвет и становится темно-фиолетовой.

Необычный внешний вид делает такие помидоры интересными для тех, кто любит экспериментировать на огороде и выращивать редкие сорта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ваши помидоры могут быть невкусными из-за распространенных ошибок. На вкус урожая влияют сорт, почва, количество солнечного света, питательные вещества и даже время, когда плоды срывают. Однако внимание следует обратить и на другие "проблемные" места.