Когда совсем не хочется готовить: рецепт легкого и сытного супа, который спасет в жару

Смешали огурцы с йогуртом — и готово

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В жаркие дни не очень хочется видеть на столе горячие супы, поэтому их можно заменять освежающими холодными блюдами. Одно из таких — традиционный болгарский суп из огурцов и йогурта таратор. Он хорошо утоляет голод, но при этом остается легким. Таратор немного напоминает окрошку, но готовится значительно быстрее, из меньшего количества ингредиентов и практически без использования плиты.

Это блюдо особенно выручает, когда нет сил и времени готовить сложный обед, а перекусить хочется чем-то вкусным и полезным. Рецептом поделилась в Instagram фудблогер Мирослава Пекарюк.

Холодный суп таратор — пошаговый рецепт

Чтобы суп получился однородным, для его приготовления лучше брать плотные и небольшие огурцы без крупных семян. Йогурт стоит выбирать густой и без добавок. Количество воды можно регулировать по вкусу.

Ингредиенты (на 2–3 порции)

огурцы — 3 шт.;

густой греческий йогурт (10%) — 400 г;

холодная негазированная вода — 150–200 мл;

чеснок — 2–3 зубчика;

грецкие орехи — 40 г;

укроп — 1 большой пучок;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Огурцы натереть на крупной терке. Укроп мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс, добавить щепотку соли и слегка растереть ложкой, чтобы усилить аромат. Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде 2–3 минуты, затем измельчить. Соединить тертые огурцы, укроп, чеснок и йогурт, постепенно влить холодную воду до желаемой консистенции. Добавить орехи, оливковое масло, черный молотый перец и хорошо перемешать.

Как и с чем подавать

Таратор подают охлажденным в глубоких тарелках, украсив веточкой укропа и небольшим количеством оливкового масла сверху. Хорошо дополнить суп кусочком свежего хлеба или лавашом.

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