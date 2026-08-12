Когда совсем не хочется готовить: рецепт легкого и сытного супа, который спасет в жару
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Смешали огурцы с йогуртом — и готово
В жаркие дни не очень хочется видеть на столе горячие супы, поэтому их можно заменять освежающими холодными блюдами. Одно из таких — традиционный болгарский суп из огурцов и йогурта таратор. Он хорошо утоляет голод, но при этом остается легким. Таратор немного напоминает окрошку, но готовится значительно быстрее, из меньшего количества ингредиентов и практически без использования плиты.
Это блюдо особенно выручает, когда нет сил и времени готовить сложный обед, а перекусить хочется чем-то вкусным и полезным. Рецептом поделилась в Instagram фудблогер Мирослава Пекарюк.
Холодный суп таратор — пошаговый рецепт
Чтобы суп получился однородным, для его приготовления лучше брать плотные и небольшие огурцы без крупных семян. Йогурт стоит выбирать густой и без добавок. Количество воды можно регулировать по вкусу.
Ингредиенты (на 2–3 порции)
- огурцы — 3 шт.;
- густой греческий йогурт (10%) — 400 г;
- холодная негазированная вода — 150–200 мл;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- грецкие орехи — 40 г;
- укроп — 1 большой пучок;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Огурцы натереть на крупной терке.
- Укроп мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс, добавить щепотку соли и слегка растереть ложкой, чтобы усилить аромат.
- Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде 2–3 минуты, затем измельчить.
- Соединить тертые огурцы, укроп, чеснок и йогурт, постепенно влить холодную воду до желаемой консистенции.
- Добавить орехи, оливковое масло, черный молотый перец и хорошо перемешать.
Как и с чем подавать
Таратор подают охлажденным в глубоких тарелках, украсив веточкой укропа и небольшим количеством оливкового масла сверху. Хорошо дополнить суп кусочком свежего хлеба или лавашом.
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