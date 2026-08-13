Як побудувати армію майбутнього: експерт проаналізував реформи Білецького у 3-му Армійському корпусі

Саме 3-й Армійський корпус на даний момент здійснив одну з найінтенсивніших підготовок сержантського складу

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На п’ятий рік повномасштабної війни Росії проти України дедалі гостріше постає питання про те, чи зможе Україна повністю відкинути неефективну радянську систему управління та побудувати армію майбутнього. Поки що найкраще в цьому напрямку рухається 3-й Армійський корпус на чолі з Андрієм Білецьким.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"У ході високо-адаптивної та динамічної війни в Україні радянська система централізованого управління неодноразово демонструвала свою недієздатність, на тлі необхідності ухвалення остаточного рішення виключно старшою ланкою, тривалим очікуванням молодшого командного складу прийнятих рішень вищим керівництвом, неповороткості та забюрократизованості системи. При цьому на досить низькому рівні залишається ініціатива молодшого офіцерського складу, якому не дається можливість адаптуватися до ситуації і діяти часом самостійно. Особливо страшним злочином взагалі вважається заперечення наказів вищого командування, яке часом недостатньо володіє ситуацією на місці і дає неефективні вказівки, причому з серйозною затримкою", — наголошує Коваленко.

Він також процитував слова Білецького: "Виховувати її (ініціативу — ред.) в українських офіцерах старої школи непросто", і погодився з ним: "І це так, адже в психології багатьох командирів, особливо старої школи, склалося стійке, але уявне відчуття безпеки в умовах, коли нічого не робиться без наказу".

На думку Коваленка, українська армія майбутнього – це армія без радянської системи управління, а базована на моделі mission command, згідно з якою командир не тільки дає і пояснює завдання, закладає обмеження, забезпечує ресурс, погоджує взаємодію, а й дозволяє підлеглим діяти за необхідності швидше, ніж штаб встигає відреагувати на зміну ситуації. У новій концепції армії майбутнього, зі скасованою радянською догматикою, однією з основних ланок, що пов’язують між собою всю систему і підтримують належний рівень управління, є сержант, який присутній не для того, щоб займати "порожнє місце", а забезпечує повноцінне функціонування підрозділу.

"Сержантська тема розбурхує військову спільноту вже досить давно, але на сьогоднішній день вона не отримала належного розвитку, продовжуючи залишатися заручницею совкових поглядів та забобонів. У свою чергу, саме 3-й Армійський корпус здійснив одну з найінтенсивніших підготовок сержантського складу – кілька тисяч. За словами Андрія Білецького, це значною мірою вплинуло на підвищення ефективності корпусу в цілому та дозволило налагодити управління підрозділами на одній із найдовших ділянок фронту на високому рівні. І це факт", — наголошує військовий експерт.

Водночас він додає, що армія майбутнього — це не тільки про управління, а й про технології, для розвитку яких потрібна доктрина, а не хаотичне дотримання тенденцій.

"3-й Армійський корпус є на сьогоднішній день формуванням, на рівні корпусу, що використовує максимальну кількість технологічних засобів для протидії противнику, і є одним з лідерів із залучення повітряних дронів і наземних роботизованих комплексів. Але без системних змін усередині формування, закладених Андрієм Білецьким, говорити про ефективне та структуроване застосування цього ресурсу не довелося б. Армія майбутнього – це не просто гарна назва, а складна, системна робота з реформування гігантської, гранично консервативної системи, починаючи від відмови від радянських догматизмів, створення сильного сержантського корпусу та впровадження всеосяжної технологічної компоненти", — пише Коваленко.

Без таких змін в Україні побудувати армію майбутнього нереально, можливо лише перетворити її на якийсь незрозумілий гомункулус і не більше, резюмує військовий експерт.