Рискуете оконфузиться: какой жест на работе лучше не игнорировать

Несмотря на изменения в обществе, некоторые правила все же необходимо выполнять

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Несмотря на то, что вопросы делового этикета и такта могут меняться со временем, не стоит избавляться от привычки стучать в дверь, когда вы входите в кабинет коллеги и тем более руководителя. Это может застать человека врасплох и заставить его смущаться.

Об этом "Телеграфу" рассказала ведущий эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко. По ее словам, такая привычка будет всегда кстати.

Она отметила, что, несмотря на более демократичные подходы к современному общению, не стоит игнорировать правила хорошего тона. И размышление: "Почему это я должен стучать в дверь, чем там можно заниматься?" в этом случае не аргумент.

"Я советую стучать в дверь. Советую, потому что тот же руководитель может на 5 минут закрыть глаза, чтобы немного отдохнуть. Но ведь вы знаете, что когда я подчиненная его таким образом увижу, а может, он без обуви, потому что ему натерло. Так, я себе не завидую в этом случае. Потому что ему это будет неприятно. А некоторые считают, что стучать в дверь — это устаревший такой метод на работе", — объяснила Адаменко.

Наталья Адаменко

Уместно ли использовать голосовые сообщения в деловом общении?

Также эксперт по этикету отметила, что не знает ситуаций, в которых было бы оправдано деловое общение с помощью голосовых сообщений. Ведь, если человек может записать такое сообщение, он может и позвонить по телефону и сказать то же самое лично.

"Потому что ответ на голосовое сообщение, каким должен быть, тоже голосовым? Я не люблю. Писать или позвонить, потому так или иначе произойдет разговор. Пожалуй, есть такие случаи в деловом общении, когда человек очень куда-то спешит и хочет голосом что-то сказать, потому что писать долго. Звонить — а может, ты сейчас не возьмешь трубку, ну так он что-то тебе наговорит… Бывают такие случаи, но это тоже не очень. 50 на 50, я бы сказала", — объяснила Адаменко.

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