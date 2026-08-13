"Міша, давай по новій": що у новому логотипу Instagram насторожило українців

Соцмережа змінила логотип уперше за майже 10 років

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Користувачі соцмереж активно обговорюють новий текстовий логотип Instagram. Частина аудиторії не оцінила оновлення й порівнює напис із зовсім іншими сервісами.

Новий дизайн Instagram представив після приблизно десяти років без змін. "Телеграф" розповість, саме змінилося в логотипі, навіщо компанія вирішила його оновити та чому українців насторожив шрифт.

Користувачі зустріли новинку без захвату

Після презентації нового дизайну в соцмережах почалося обговорення. Частина користувачів заявила, що новий напис складніше прочитати, а дехто взагалі не одразу зрозумів, що перед ним назва Instagram.

Серед реакцій можна зустріти такі коментарі:

"Я спочатку подумала, що то Резерв+".

Коментарі українців

"Давай по новій, Міша, все х…"

"Таке сяке".

"Виглядає як іврит".

Коментарі українців

"Це ужас. Але ми звикнемо))) як завжди".

Коментарі українців

"Кашмар кошмарний".

"Інстагчам".

Коментарі українців

"Та вроді зі старим нормально".

Коментарі українців

Що змінилося в Instagram

Про оновлення текстового логотипа повідомив глава Instagram Адам Моссері. За його словами, попередній wordmark використовувався близько десяти років, тому компанія вирішила його освіжити.

"Текстовий логотип у верхній частині застосунку не змінювався протягом 10 років, тож настав час його оновити. Він став чистішим і сучаснішим, але водночас зберіг відсилання до оригіналу, а також простоту й майстерність, які завжди були невід’ємною частиною Instagram", — написав він на своїй сторінці.

Допис Адама Моссері

Новий напис поєднує рукописний стиль із більш звичними друкованими формами. При цьому йдеться саме про текстовий логотип — культова іконка Instagram із градієнтною камерою цього разу не змінювалася.

Новий і старий логотипи

Як змінювався логотип Instagram

Нинішнє оновлення — лише черговий етап довгої історії візуального стилю соцмережі. За понад 15 років Instagram кілька разів повністю змінював логотип.

Основні етапи його еволюції:

2010 рік . Після запуску Instagram використовував стилізовану камеру. Пізніше дизайнер Коул Райз створив більш деталізовану версію, натхненну вінтажними камерами Bell & Howell.

. Після запуску Instagram використовував стилізовану камеру. Пізніше дизайнер Коул Райз створив більш деталізовану версію, натхненну вінтажними камерами Bell & Howell. 2011–2016 роки . Камера отримала ще більш реалістичний вигляд — із текстурою, відблисками на об'єктиві та деталізованими елементами. Саме цей варіант став одним із найвпізнаваніших ранніх символів Instagram.

. Камера отримала ще більш реалістичний вигляд — із текстурою, відблисками на об'єктиві та деталізованими елементами. Саме цей варіант став одним із найвпізнаваніших ранніх символів Instagram. 2013 рік . Текстовий логотип змінився: замість попереднього рукописного напису з'явився новий кастомний wordmark, розроблений дизайнером Макі Субботою (Mackey Saturday).

. Текстовий логотип змінився: замість попереднього рукописного напису з'явився новий кастомний wordmark, розроблений дизайнером Макі Субботою (Mackey Saturday). 2015 рік . Напис отримав незначне оновлення, але загальна форма залишилася практично незмінною.

. Напис отримав незначне оновлення, але загальна форма залишилася практично незмінною. 2016 рік. Instagram відмовився від реалістичної камери на користь мінімалістичної іконки з яскравим градієнтом. Того ж року текстовий логотип став чорним.

Логотипи Instagram

2022 рік . Компанія освіжила фірмовий стиль і зробила градієнт іконки яскравішим. Тоді ж Instagram представив власний шрифт Instagram Sans, хоча основний wordmark залишився побудованим на попередньому дизайні.

. Компанія освіжила фірмовий стиль і зробила градієнт іконки яскравішим. Тоді ж Instagram представив власний шрифт Instagram Sans, хоча основний wordmark залишився побудованим на попередньому дизайні. 2026 рік. Instagram уперше за приблизно десять років оновив саме текстовий логотип. Новий варіант поєднав рукописні та друковані форми.

Компанія не відмовляється від впізнаваного стилю повністю. Поки що найбільше уваги привертає не сама зміна, а питання, наскільки швидко користувачі звикнуть до нового напису. Історія Instagram показує, що радикальні зміни спочатку можуть викликати спротив, але з часом новий дизайн стає частиною звичного образу бренду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховує нова назва відомого молочного бренду.