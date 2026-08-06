Дністер висихає на очах: з-під води показуються кістки, а ціла країна опинилася на межі зневоднення

Посуха, спека та дефіцит опадів спричинили одне з найсерйозніших обмілінь останніх років

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Влітку 2026 року Європі спостерігається рекордне обміління кількох найбільших річок через тривалу спеку та посуху — історично низькі рівні фіксують на Рейні та Дунаї в багатьох ділянках. Не стала виключенням і Україна — Дністер обмілів настільки, що з води проступають старі кістки, а в Молдові, яка нижче за течією, оголосили режим надзвичайної ситуації.

В уряді кажуть — над проблемою працюють спільно. Довелось навіть у липні обмежити права спеціального водокористування для 92 користувачів у басейні Дністра. Та ситуація в серпні не покращиться, свідчать прогнози синоптиків. Через спеку рівень води вже впав настільки, що водосховище почало набувати обрисів річища.

Така ситуація може загрожувати водопостачанню Молдови та зокрема столиці — Кишиневу. Місцева водозабірна станція працює на фіксованій висоті і не розрахована на суттєве зниження рівня ріки. Тож в країні ввели на 30 днів режим надзвичайної ситуації в водопостачанні. Вже ввели обмеження на використання води для миття вулиць та басейнів, а для сільського господарства можна брати воду тільки вночі.

Через критичне обміління Дністра Україна та Молдова щонайменше на два тижні скоротили скиди води з Дністровського гідровузла, залишивши можливість подальшого перегляду режиму.

Причини в обміління Дністра прості — тривала спека, відсутність опадів у попередні місяці, зменшення притоку води та підвищення випаровування. І ситуація — не нова. У 2024 році Дністер вже катастрофічно мілів. В Державному агентстві водних ресурсів України пояснювали — через російські обстріли воду з Дністра скидали, аби підтримати стабільну роботу енергетичної сфери.

Дністер обмілів настільки, що знову зринули на поверхню ще за часів СРСР затоплені території. У Чернівецькій області у селі Кормань виявили людські рештки з давнього цвинтаря. Їх вимило відступаючою водою. Кістки зібрали та перепоховали на території діючого кладовища.

Вода відступила на десятки метрів — кажуть місцеві. На відео показують, що по тому, що раніше було дном ріки вже можна їздити машиною і навіть накатана дорога в заростях трави

За словами фахівців, маловоддя є сезонним явищем, однак цього року його посилюють кліматичні зміни та вплив людської діяльності. Як пояснив гідролог за фахом, в.о. начальника Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Микола Настюк, проблема низької водності стосується не лише Дністра.

"На даний час по Пруту та Сірету ми наближаємось до мінімальних показників. Те саме і на Дністрі. На цей літній період рівень води на Дністровському водосховищі мав би бути значно вищим", — зазначив фахівець.

За його словами, ще восени 2025 року невеликі дощові паводки не змогли суттєво вплинути на поповнення водності річок. У зимовий період водойми увійшли з низькими запасами води — середні місячні витрати у листопаді становили лише 50–58% від норми.

Квітень та листопад 2025 року - Дністер входить в зиму обмілівшим/ Хотинські вісті

Напередодні зими Дністер, Прут, Сірет вже мали дефіцит водності. Вже навесні можна було помітити ще більш катастрофічні зміни — у березні–квітні річка стала чи не вдвічі вужчою в районі села Атаки та Хотинської фортеці.

Дністер навесні/ Хотинські вісті

Окрім явної шкоди для природи, у прибережних селах масово фіксували пересихання або критичне падіння рівня води в колодязях.

Ситуацію з пересиханням посилює загальна тенденція у Європі — в Угорщині зупинилась єдина в країні атомної електростанції "Пакш" через рекордне зниження рівня води в Дунаї — вперше за 44 роки.

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