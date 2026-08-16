"Король контрабанди" та куратор нардепів: хто такий Ілля Павлюк, що міг влаштувати п'яну ДТП

Водія-втікача затримали патрульні

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Чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк нібито потрапив у ДТП в стані алкогольного спʼяніння та утік з місця аварії, але згодом був затриманий. Раніше в ЗМІ називали його "тіньовим куратором" групи народних депутатів від "Слуги народу"

Про це виданню повідомило джерело в правоохоронних органах.

У суботу, 15 серпня, близько 18:00 на трасі М-30 неподалік від с. Садове Вінницького району сталася ДТП за участю Lexus LM350h, Ford Edge та Volkswagen Passat. За словами співрозмовника УП, першим авто керував Павлюк, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після прибуття на місце події правоохоронців та проведення першочергових дій Павлюк нібито проігнорував вимогу не залишати місце ДТП.

Розбитий Lexus. Фото: Укранська правда

"За ним приїхав Mercedes Brabus, у якому бізнесмен покинув місце події. На даний час триває огляд місця ДТП, з'ясовуються всі обставини. Павлюка розшукують", – йдеться у публікації.

Пізніше видання додало, що бізнесмена знайшли, тривають процесуальні дії.

Ілля Павлюк. Фото: Українська правда

У неділю, 16 серпня, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області повідомило, що водій Ford виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Lexus. Внаслідок удару Lexus за інерцією допустив зіткнення з Volkswagen Passat. Водія Lexus, який на іншому авто покинув місце події, патрульні зупинили на одному з блок-постів.

Розбитий Lexus. Фото: Національна поліція України

"Результати освідування показали наявність алкогольного спʼяніння у керманичів Lexus (2,46 проміле) та Ford (1,6 проміле). Водійка Volkswagen Passat – твереза", – повідомила пресслужба.

Розбитий Lexus. Фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, транспортні засоби перебувають на штрафмайданчику, а за фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Зауважимо, що у повідомленні поліції дані пʼяного водія-втікача не вказано, водночас УП з посиланням на поінформоване джерело повідомляє, що це був Ілля Павлюк.

Хто такий Ілля Павлюк: що пишуть ЗМІ

Ілля Павлюк — український бізнесмен із Чернівецької області, 1973 року народження. Його бізнес пов’язували з вантажними перевезеннями, нерухомістю та аграрною сферою. Зокрема, "Слідство.Інфо" свого часу називало серед пов’язаних із ним підприємств "Калина-Транс", "Буковина-Спортсервіс" та "Свіженька-Мілк".

Широку політичну відомість Павлюк отримав після президентської кампанії Володимира Зеленського 2019 року. За даними "Української правди", він долучився до команди Зеленського ще у 2018 році, а під час парламентської кампанії 2019-го разом із Сергієм Трофімовим та Олександром Корнієнком займався мажоритарними округами. Зокрема, Павлюку приписували підбір кандидатів та регіональних команд, а також пошук фінансування для кампаній кандидатів.

Після виборів Павлюк не отримав офіційної державної посади й не став народним депутатом, однак ЗМІ неодноразово писали про існування так званої "групи Павлюка" у фракції "Слуга народу". За даними УП, у певний період ця неформальна група була достатньо великою, щоб Банкова комунікувала з Павлюком щодо голосувань у Раді.

Ще до появи в оточенні Зеленського Павлюк мав неоднозначну репутацію. Українські ЗМІ називали його "королем контрабанди" західної митниці. У 2007–2011 роках Павлюк був помічником народного депутата Ігоря Калєтніка, який пізніше, за президентства Віктора Януковича, очолював Державну митну службу.

Окремий резонанс викликали його контакти з Офісом президента. У грудні 2021 року журналісти УП зафіксували, як Павлюк приїжджав до ОП, пересідаючи в автомобіль із номерними знаками прикриття, використання яких передбачене для правоохоронних органів та спецслужб під час оперативної роботи. Зеленський тоді підтвердив, що бізнесмени бувають в Офісі президента, але заперечував, що Павлюк відвідує його "таємно".

У 2023 році журналіст Михайло Ткач в ефірі Radio NV розповів, що бізнесмен Ілля Павлюк привозив до готелю "Прем'єр Палац", який представники української розвідки називали російським об'єктом, нардепів від Слуги народу на зустрічі.

Раніше "Телеграф" розповів, як офіцер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Віталій Шапран заробив на війні на квартири в Дубаї та спорткари.