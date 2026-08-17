Вважали старомодними, а тепер хочуть усі: "бабусині" сандалі знову купує молодь

Їх цінують за комфорт і легко поєднують з будь-якими літніми образами

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Мода знову повертається до речей, які ще недавно здавалися старомодними. Влітку 2026 року актуальними стають так звані "бабусині" сандалі — просте взуття, яке робить ставку передусім на комфорт.

Йдеться про ортопедичні моделі з анатомічною підошвою, невисокою платформою та ремінцями, які можна регулювати під стопу. Подібні сандалі багато років вважалися суто практичним взуттям і часто асоціювалися зі старшим поколінням, як написали у Vogue.

Сандалі, які десятиліттями носили бабусі, знову стали бажаними. Фото: Телеграф

Особливість такого взуття — у поєднанні простого дизайну та зручності. Ергономічна форма підошви підтримує стопу, а регульовані ремінці допомагають підігнати сандалі за розміром.

Тренд також вписується у загальну популярність комфортного взуття. Після тривалого успіху моделей на кшталт Birkenstock увага знову звернулася до простих сандалів, які раніше вважалися не надто модними.

Сандалі Birkenstock. Фото: shoeshackonline

У 2026 році таке взуття можна поєднувати не лише з повсякденним одягом. "Бабусині" сандалі добре вписуються у розслаблені літні образи з сукнями, широкими штанами, шортами та базовими речами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що молодь почала масово купувати кравчучки.