Деруни без цибулі: чим її замінити, щоб картопля не потемніла і смак не постраждав

Страва вийде золотистою та смачною

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Деруни — одна з найулюбленіших домашніх страв, але класичний рецепт із додаванням ріпчастої цибулі підходить далеко не всім. Хтось не переносить її смак, а у когось вона викликає тяжкість у шлунку.

При цьому відмовитися від додавання цибулі в деруни просто так не можна. Вона не лише надає страві виразного аромату, а й перешкоджає потемнінню картоплі.

"Телеграф" розповідає, чим замінити цибулю у дерунах.

Чому картопля темніє і як це виправити

При контакті з киснем сирий крохмаль окислюється, через що картопляна маса стає сірою. Цибулевий сік запобігає цьому процесу завдяки своїй природній кислотності.

Щоб зберегти яскравий золотистий колір дерунів без використання цибулі, достатньо додати в тісто іншу натуральну кислоту. Для цього підійдуть жирні вершки або натуральний йогурт із розрахунку одна столова ложка на один кілограм картоплі. Молочна кислота заблокує процес окислення, до того ж деруни вийдуть пухкими. Якщо вершків під рукою не виявилося, можна використати кілька крапель лимонного соку.

Чим замінити цибулю за смаком

Найкращою альтернативою вважається цибуля-порей. Якщо дрібно нарізати або натерти її білу та світло-зелену частини, вийде м'який, злегка солодкуватий аромат. Порей при цьому набагато легше переноситься, ніж ріпчаста цибуля.

Фото згенероване ШІ

Якщо хочеться гостроти, додайте часник. Достатньо одного зубчика на кілограм картоплі. Він робить смак насиченішим, а зі смаженим м'ясом чи сметаною поєднується особливо добре.

Тим, хто любить експерименти, варто спробувати сухі спеції – майоран чи мускатний горіх.

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