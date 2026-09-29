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Деруни без цибулі: чим її замінити, щоб картопля не потемніла і смак не постраждав

Автор
Наталя Граковська
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Деруни
Деруни. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Страва вийде золотистою та смачною

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Деруни — одна з найулюбленіших домашніх страв, але класичний рецепт із додаванням ріпчастої цибулі підходить далеко не всім. Хтось не переносить її смак, а у когось вона викликає тяжкість у шлунку.

При цьому відмовитися від додавання цибулі в деруни просто так не можна. Вона не лише надає страві виразного аромату, а й перешкоджає потемнінню картоплі.

"Телеграф" розповідає, чим замінити цибулю у дерунах.

Чому картопля темніє і як це виправити

При контакті з киснем сирий крохмаль окислюється, через що картопляна маса стає сірою. Цибулевий сік запобігає цьому процесу завдяки своїй природній кислотності.

Щоб зберегти яскравий золотистий колір дерунів без використання цибулі, достатньо додати в тісто іншу натуральну кислоту. Для цього підійдуть жирні вершки або натуральний йогурт із розрахунку одна столова ложка на один кілограм картоплі. Молочна кислота заблокує процес окислення, до того ж деруни вийдуть пухкими. Якщо вершків під рукою не виявилося, можна використати кілька крапель лимонного соку.

Чим замінити цибулю за смаком

Найкращою альтернативою вважається цибуля-порей. Якщо дрібно нарізати або натерти її білу та світло-зелену частини, вийде м'який, злегка солодкуватий аромат. Порей при цьому набагато легше переноситься, ніж ріпчаста цибуля.

Чим замінити цибулю в дерунах
Фото згенероване ШІ

Якщо хочеться гостроти, додайте часник. Достатньо одного зубчика на кілограм картоплі. Він робить смак насиченішим, а зі смаженим м'ясом чи сметаною поєднується особливо добре.

Тим, хто любить експерименти, варто спробувати сухі спеції – майоран чи мускатний горіх.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати до борщу для насиченого кольору та смаку.

Теги:
#Картопля #Цибуля #Лайфхак #Деруни