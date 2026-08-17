Считали старомодными, а теперь хотят все: "бабушкины" сандалии снова покупает молодежь

Их ценят за комфорт и легко совмещают с любыми летними образами

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Мода снова возвращается к вещам, которые еще недавно казались старомодными. Летом 2026 года актуальными становятся так называемые "бабушкины" сандалии — простая обувь, которая делает ставку прежде всего на комфорт.

Речь идет об ортопедических моделях с анатомической подошвой, невысокой платформой и ремешками, которые можно регулировать под стопу. Подобные сандалии многие годы считались чисто практичной обувью и часто ассоциировались со старшим поколением, как написали в Vogue.

Сандалии, которые десятилетиями носили бабушки, снова стали желанными. Фото: Телеграф

Особенность такой обуви – в сочетании простого дизайна и удобства. Эргономичная форма подошвы поддерживает стопу, а регулируемые ремешки помогают подогнать сандалии по размеру.

Тренд также вписывается в общую популярность комфортной обуви. После длительного успеха моделей типа Birkenstock внимание снова обратилось к простым сандалиям, которые раньше считались не слишком модными.

Сандалии Birkenstock. Фото: shoeshackonline

В 2026 году такую обувь можно совмещать не только с повседневной одеждой. "Бабушкины" сандалии хорошо вписываются в расслабленные летние образы с платьями, широкими брюками, шортами и базовыми вещами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что молодежь начала массово покупать кравчучки.