Считали старомодными, а теперь хотят все: "бабушкины" сандалии снова покупает молодежь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Их ценят за комфорт и легко совмещают с любыми летними образами
Мода снова возвращается к вещам, которые еще недавно казались старомодными. Летом 2026 года актуальными становятся так называемые "бабушкины" сандалии — простая обувь, которая делает ставку прежде всего на комфорт.
Речь идет об ортопедических моделях с анатомической подошвой, невысокой платформой и ремешками, которые можно регулировать под стопу. Подобные сандалии многие годы считались чисто практичной обувью и часто ассоциировались со старшим поколением, как написали в Vogue.
Особенность такой обуви – в сочетании простого дизайна и удобства. Эргономичная форма подошвы поддерживает стопу, а регулируемые ремешки помогают подогнать сандалии по размеру.
Тренд также вписывается в общую популярность комфортной обуви. После длительного успеха моделей типа Birkenstock внимание снова обратилось к простым сандалиям, которые раньше считались не слишком модными.
В 2026 году такую обувь можно совмещать не только с повседневной одеждой. "Бабушкины" сандалии хорошо вписываются в расслабленные летние образы с платьями, широкими брюками, шортами и базовыми вещами.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что молодежь начала массово покупать кравчучки.