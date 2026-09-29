Не поспішайте натискати на "сонечко": як підготувати кондиціонер до обігріву

Підготовка до холодів має свої нюанси

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У 2025 році старт опалювального сезону в Україні затягнувся через регулярні російські обстріли. 1 листопада тепло дали ще не в усіх областях. Торішня історія може повторитись.

Тож "Телеграф" вирішив розповісти, як підготувати кондиціонер до роботи на обігрів. Підготовка до холодів має кілька особливостей.

Заберіть пил, що накопичився за літо

Перед очищенням вимкніть кондиціонер з розетки. Потім зніміть доступні фільтри, як показано в інструкції. Розбирати корпус для цього не потрібно.

Сітчасті фільтри затримують пил, і згодом повітрю стає складніше проходити через них. Внаслідок цього приладу важче підтримувати потрібну температуру.

У Samsung рекомендують видаляти забруднення м’якою щіткою або порохотягом, а фільтри, що миються, при необхідності промивати. Перед встановленням їх потрібно повністю висушити у тіні. Додаткові фільтри можуть вимагати іншого догляду: мити всі вставки поспіль не можна, спочатку перевірте інструкцію.

Чищення кондиціонера. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перевірте, що відбувається зовні

Зовнішньому блоку потрібний вільний доступ повітря. Огляньте його з безпечного місця: поряд не повинно бути скупченого листя, сміття або предметів, що закривають ґрати.

Якщо блок висить за вікном на висоті, самостійне чищення зовні – завдання для фахівця.

Виберіть обігрів і дайте приладу час

Після встановлення сухих фільтрів увімкніть живлення та виберіть Mode режим Heat. Просто підвищити температуру на пульті, залишивши режим охолодження Cool, недостатньо.

Встановіть комфортну температуру вище за поточну в кімнаті. Спочатку можна вибрати 20–24 °C. Закрийте вікна та двері у приміщення, які не збираєтеся прогрівати.

Не поспішайте натискати кнопки, якщо тепле повітря не пішло одразу. Samsung пояснює, що після перемикання на обігрів вентилятор може працювати перші 3–5 хвилин: прилад готується до подачі теплого повітря. Конкретний час залежить від моделі та умов.

Не плутайте розморожування з поломкою

У холодну вологу погоду зовнішній теплообмінник може покриватися інеєм. Щоб усунути його, кондиціонер тимчасово запускає розморожування. Подача теплого повітря на цей час припиняється, а біля зовнішнього блоку може з’явитися пара.

Наприклад, Samsung вказує на тривалість такого циклу в межах 5–12 хвилин. На деяких моделях з’являється позначення dF. Така пауза сама не означає несправність: дочекайтеся закінчення циклу.

Коли варто викликати майстра

Якщо після очищення фільтрів залишається стійкий неприємний запах, з’являється незвичайний сильний шум або тече вода з внутрішнього блоку, домашнього догляду недостатньо. При протіканні використання приладу потрібно припинити та замовити перевірку. Виробник також рекомендує професійний огляд обладнання щорічно.

Пробне включення краще провести до того, як кондиціонер стане щодня потрібний для обігріву: так залишиться час усунути неполадки без поспіху.

Раніше ми розповіли, як легко видалити пил із радіатора опалення. Необхідний апарат є у кожній оселі.