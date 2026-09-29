У РФ розбився один із головних козирів: скільки Ту-95МС ще залишилося і чи роблять нові (фото, відео)

Кадри з місця аварії вже з’явилися в мережі

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У вівторок, 29 вересня, у селі Красноярово Амурської області розбився російський військовий літак Ту-95МС, який є вкрай важливим для РФ. За допомогою нього він може запускати ракети здалеку. Однак, як виявилося, залишилося таких літаків у ворога не так багато, а з виробництвом великі проблеми.

За попередньою інформацією, на борту перебувало семеро військових — шестеро з них загинули, один вижив і перебуває в лікарні. Однак ці дані нині не підтверджені.

Літак нібито впав у безлюдній місцевості під час виконання навчально-тренувального польоту. Але як повідомляють моніторингові канали, він був споряджений крилатими ракетами та здійснював передислокацію на аеродром "Оленья".

Кадри з місця події вже публікують у соціальних мережах.

Відомий блогер, військовий журналіст, письменник та військовослужбовець ЗСУ Серж Марко (Олександр Карпюк) на своїй сторінці у Facebook зазначив, що знищення такого літака як Ту-95МС прирівнюється до знищення корабля-ракетоносця.

"І при цьому це набагато більш цінний та дефіцитний засіб. І зробити такий заново неможливо", — сказав він.

Ту-95МС — що про нього відомо і скільки їх у РФ

Ту-95МС є одним із ключових літаків російської дальньої авіації, оскільки це носій крилатих ракет великої дальності. Він може запускати ракети здалеку, залишаючись поза більшою частиною української ППО.

Цей військовий літак є платформою для запуску ракет Х-55/Х-555, а модернізовані машини можуть застосовувати нові Х-101. Їх Росія використовує для ракетних ударів по Україні.

Характеристики:

Екіпаж – 7 осіб.

Довжина — 49,09 м.

Розмах крил — 50,04 м.

Максимальна злітна маса – 185 тис.

Максимальна швидкість — 830 км/год.

Бойове навантаження — до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.

Бойовий радіус його дії: 6500 км,

Дальність польоту: 13 тис. Км.

За даними дослідницького проекту Russian Nuclear Forces, станом на січень 2026 року Росія мала 42 Ту-95МС.

Характеристики Ту-95МС. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Скільки Ту-95МС вдалося знищити

7 – у ході "Павутини" та ще 1 – на "Енгельсі" в липні 2026 року.

Знищений Ту-95СМ під час операції "Павутина". Фото: AviVector/Telegram

Нагадаємо, СБУ 1 червня 2025 року СБУ провело сенсаційну масовану операцію "Павутина" проти російської стратегічної авіації. Тільки за попередніми даними, понад 40 стратегічних літаків армії РФ було пошкоджено. Атаковано кілька авіабаз у різних куточках Росії – аеродроми "Біла", "Оленья", "Дягілєво" та інші. У спецслужбі розповіли, що операцію готували півтора роки.

Внаслідок удару по військовому аеродрому "Енгельс-2" у липні 2026 року в Саратовській області РФ стратегічного бомбардувальника Ту-95 розламано на дві частини. Це засвідчують супутникові знімки.

Знищений Ту-95МС у липні 2026 року. Фото: AviVector/TelegramAviVector/Telegram

Чи може Росія зараз будувати нові Ту-95МС

У РФ нині що неспроможні відтворювати нові літаки Ту-95МС, оскільки серійне виробництво цих літаків було повністю завершено 1992 року, а технологічна лінія, документація і кооперація підприємств загублено.

До того ж, складність полягає у виробництві двигунів НК-12 та інших унікальних вузлів. Ці процеси вимагають ланцюжка заводів, значна частина якого залишилася за межами Росії або припинила профільну роботу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія втратила два важливі літаки "на честь" Дня прапора України.