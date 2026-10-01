Дзеркальні меблі вже не в моді: що тепер обирають замість блискучих поверхонь

Про цей тренд час забути

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Ще недавно дзеркальний комод або тумба з блискучим фасадом здавалися майже безпрограшним способом зробити кімнату ефектнішою. Але сьогодні такі меблі дедалі частіше залишають у минулому.

Замість дзеркальних поверхонь дизайнери дедалі частіше звертаються до інших матеріалів і форм. "Телеграф" розповість, чому такі меблі поступово втрачають популярність та які варіанти приходять їм на зміну.

Від ефектного блиску — до затишку

Дзеркальні меблі свого часу мали очевидну перевагу: вони відбивали світло, робили кімнату візуально просторішою та одразу привертали увагу.

Особливо часто так оформлювали комоди, приліжкові тумби, туалетні столики та навіть цілі шафи. Здавалося, що чим більше блиску — тим дорожче виглядає кімната.

Але мода на інтер’єри не стоїть на місці. Те, що ще кілька років тому виглядало стильно, сьогодні вже може здаватися занадто показним.

До того ж у дзеркальних меблів є цілком побутовий недолік — на них чудово видно відбитки пальців, пил і дрібні подряпини. Тобто ефектна поверхня швидко перетворюється на ту, яку доводиться постійно протирати.

Меблі з дзеркальною поверхнею

Шафа з дзеркальними дверцятами

Що обирають замість дзеркала

Одним із головних фаворитів залишаються дерев’яні меблі. Причому зараз необов’язково ховати природну фактуру під товстим шаром лаку.

Навпаки, популярні поверхні, на яких видно текстуру дерева, сучки та нерівності. Саме вони додають кімнаті тепла й роблять її менш схожою на виставковий зал.

Дерев'яні меблі з природною фактурою

Ще один варіант — меблі з рифленими та ламельними фасадами. Навіть звичайний комод із такою деталлю виглядає цікавіше, але при цьому не створює надмірного блиску.

Комод з рифленим фасадом

Шафа з ламельним фасадом

Матове покриття знову стає головним

Помітно змінюється і ставлення до глянцю. Замість меблів, які буквально відбивають усе навколо, дизайнери дедалі частіше використовують матові поверхні.

Вони спокійніше виглядають у просторі та краще поєднуються з деревом, текстилем, каменем і керамікою.

У результаті меблі перестають бути головною "декорацією" кімнати. Вони стають частиною загальної композиції.

Комод з матовим покриттям

Ротанг замість блискучих фасадів

У моду повертаються й меблі з ротангу та плетеними вставками. Їхня особливість у тому, що вони легко впізнаються — такі фасади одразу нагадують інтер’єри минулих десятиліть.

Ротанг можна зустріти на дверцятах комодів, тумб, шаф і навіть кухонних гарнітурів. При цьому сам предмет не обов’язково має виглядати старомодно — сучасні форми добре поєднуються з плетеними деталями.

Комод з плетеним фасадом

Шафа з плетеними дверуятами

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