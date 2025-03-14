"Де стіна, Сєня": Яценюка затролили в мережі після слів про готовність служити в ЗСУ

Політику згадали і проект "Стіна", і його мемну фразу про "кулю в лоб"

Арсеній Яценюк заявив про те, що він не ухиляється від мобілізації і готовий будь-якої миті піти на фронт. Колишній прем’єр-міністр України наголосив, що він є військовозобов’язаним, але його просто не викликали до ЗСУ.

Така гучна заява політика викликала шквал критики з боку українців, які почали писати сотні гнівних коментарів. "Телеграф" зібрав найяскравіші вирази, які вже заполонили мережу.

Арсеній Яценюк пояснив журналістці, чому він не на фронті. За його словами, він не ховається і з першого дня військового конфлікту був готовий вступити до лав української армії, проте від ЗСУ не було "виклику".

"Якби тільки був виклик… Якби тільки збройні сили сказали: "Нам потрібен Яценюк", то я вже був би у ЗСУ", — заявив колишній прем’єр України.

Така заява Яценюка викликала шквал критики з боку українців, які почали масово жартувати з його слів. Колишньому прем’єру згадали його фразу "Якщо куля в лоб, то куля в лоб", яку він сказав 22 січня 2014 року на сцені Євромайдану у Києві.

Також Яценюку почали дорікати проектом "Стіна", яка мала з’явитися на кордоні України та Росії. За фактом, замість захисних споруд там встановили кволу огорожу та витратили з бюджету на це величезні кошти.

Українці згадали цю історію та написали про те, що він має сидіти у в’язниці через вкрадені гроші:

Окрім цього українці почали відверто висміювати Яценюка та називати його "політичним трупом", "додіком", "чортом" та запрошувати прогулятися вулицями будь-якого українського міста та особисто зустрітися зі співробітниками ТЦК:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путіна у військовій формі висміяли у мережі. Таке вбрання президента Росії не оцінили як українці, так і жителі РФ, які почали масово жартувати з його мілітарі-стилю та писати їдкі коментарі.