Концерт Каньє Веста у Росії вимагають скасувати: все через його "вічно голу" дружину і війну в Україні

Це буде не перший візит репера до РФ

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Відомий американський репер Каньє Вест, який виступає під ім’ям Ye, збирається дати концерти в Росії. Однак ще до виступів навколо артиста спалахнув скандал: уже в самій країні-агресорі вимагають скасувати концерт скандального виконавця та заблокувати продаж квитків.

Як повідомляють росЗМІ, глава російського Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) Віталій Бородін має намір звернутися до "компетентних органів" та Міністерства культури РФ з вимогою не допустити виступів артиста. Він назвав концерт "аморальним" і заявив, що приїзд Веста стане "плювком у наше суспільство".

Каньє Вест та Віталій Бородін

Серед претензій до репера: його неодноразові антисемітські висловлювання, за які артист раніше просив вибачення. Окремо росіянин звернув увагу на епатажні публічні появи дружини Веста — Б’янки Цензорі, яка неодноразово з’являлася на публіці у відвертому вбранні, а іноді практично без одягу.

Каньє Вест і Б’янка Цензорі. Фото: Getty Images

Крім того, активісти вказують на відсутність з боку Веста публічної підтримки Росії та російських військових, котрі щодня тероризують мирний український народ.

Нагадаємо, що концерти Каньє Веста в рамках його світового туру заявлені на "Газпром Арені" у Санкт-Петербурзі 10 та 11 жовтня. За даними російських медіа, вартість квитків варіюється від 9 тисяч до 160 тисяч рублів.

Це буде не перший випадок приїзду репера до Росії. У червні 2024 року Каньє Вест прилітав до Москви, щоб підтримати шанувальника "руського міра". Раніше, у грудні 2022 року, він заявив, що любить Гітлера.