Секрет пластиковых бутылок, о котором мало кто знает: зачем нужно кольцо на крышке

Эта мелочь выполняет несколько важных задач

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Все замечали кольцо на пластиковых бутылках с напитками, расположенное сразу под крышечкой. Однако не все знают, что этот элемент имеет важные функции.

"Телеграф" рассказывает, зачем нужно контрольное (или гарантийное) кольцо на крышке пластиковой бутылки. Оно служит для гарантирования первого раскрытия и обеспечения безопасности продукта.

При откручивании крышки тонкие перемычки между ней и кольцом разрываются с характерным треском. Именно этот звук указывает на то, что вы первый, кто открывает бутылку.

Крышки для пластиковых бутылок с кольцами. Фото: kharkovpack.com.ua

Целостность крышки вместе с кольцом гарантирует, что бутылку никто не открывал после того, как ее запечатали на заводе. Такая мера защищает содержимое от попадания бактерий и грязи.

Также кольцо защищает от подделок. Оно делает невозможной незаметную замену напитка в бутылке.

Кроме того, в бутылках с газированными напитками кольцо также помогает плотно удерживать крышку, предотвращая преждевременный выход углекислого газа и потерю герметичности. Оно служит вспомогательным элементом для резьбы и уплотнителя в крышке для сохранения герметичности.

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